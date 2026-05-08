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Johannes Kaiser : “El PDG es un estado de ánimo, no tiene una definición política”

Al dirigente no le sorprendió “para nada” el quiebre entre la colectividad fundada por Franco Parisi y el Ejecutivo.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Viernes 8 de mayo de 2026 a las 10:45 hrs.

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<p>El dirigente libertario fue entrevistado en la Vereda Política de Diario Financiero.</p>

El dirigente libertario fue entrevistado en la Vereda Política de Diario Financiero.

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