Johannes Kaiser : “El PDG es un estado de ánimo, no tiene una definición política”

Al dirigente no le sorprendió “para nada” el quiebre entre la colectividad fundada por Franco Parisi y el Ejecutivo.

El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), excandidato presidencial y exdiputado Johannes Kaiser, analizó los alcances del proyecto de reactivación económica del gobierno, en la Vereda Política de Diario Financiero, e incluso apuntó a que “pudo haber sido más ambicioso”.

Respecto a las recomendaciones del CFA, el dirigente advirtió que “mi aproximación es que las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo pueden ser tomadas en serio, en la medida en que uno se tome en serio también la tarea de reducir el gasto ineficiente del Estado”.

Sobre las críticas de la excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI) al proyecto del Presidente José Antonio Kast, Kaiser señaló que “uno no debiese permitir que una pulsión política, se ponga por encima del interés superior del Estado”.

-“No me gustan los proyectos misceláneos, considero que hay un problema de constitucionalidad en la legislación miscelánea”, lo estoy citando; ¿diría que el proyecto del gobierno tiene una idea matriz común?

-Sí, el desarrollo económico.

-¿Aun cuando tiene normas sobre medio ambiente, otras que efectivamente tienen que ver con desarrollo económico, una reforma tributaria…?

-Están todas dirigidas a la misma idea que es echar a andar a las fuerzas vivas del país. Por ejemplo, la ley reajuste fiscal, en esa cuestión había de todo, era un bolsillo de payaso.

-El artículo ocho, sobre propiedad intelectual, no tiene mucho que ver con el resto del proyecto.

-A ver… sí y no. El artículo ocho lo ponen ahí, creo yo, para tratar de echar a andar el negocio de la inteligencia artificial en Chile. La restricción que tienen en otros países son los derechos de propiedad y es por eso que nosotros somos tan críticos y estamos tan atentos a lo que vaya a presentar el gobierno, respecto de cómo se van a garantizar los derechos de propiedad. Porque, hasta el momento, por lo menos, en la presentación del mismo artículo, idéntico, bajo el gobierno de Gabriel Boric, era calcado, no se había podido resolver el problema. Y nosotros no vamos a votar a favor de un articulado si no hay una resolución del problema.

-¿Eso es sólo para este artículo?

-Al final, la idea es echar a andar la economía del país. Así es como yo lo entiendo. Las cosas que se sumen, perfecto; nosotros, probablemente vamos a sumar muchos temas, mucha indicación en materia ambiental. La idea es que, esencialmente, este proyecto que nosotros creemos que todavía le falta…

-¿Qué le falta?

-Pudo haber sido más ambicioso.

-¿En qué sentido?

-Nosotros creemos que bajar a 23% el impuesto a las empresas es demasiado poco. Si nosotros estamos compitiendo con el mundo. Si el problema en nuestro país es que tenemos el complejo Rapa Nui, que somos el ombligo del mundo; fuera de Chile no hay nada. No competimos por inversiones con Corea, con Vietnam, con países de ingreso medio. Somos Chilecéntricos en materia económica, filosófica…

-¿Cree que somos así? Porque nos hemos abierto harto al mundo.

-Estamos mandados a hacer para copiar malas ideas o ideas solamente a medias, porque no las entendemos completas; pero, en general, cuando se trata de nuestro tema local, seguimos pensando que somos una isla, más allá de que a partir de los años ‘80 nos hayamos integrado globalmente, más allá de que muchos empresarios ya piensen de manera distinta. Pero la clase política no piensa de manera distinta y, al final, como las lucas del management de esta República llamada Chile, está garantizada por los impuestos, tampoco les importa si los resultados de la compañía son muy malos.

-¿Cuánto sería lo ideal para bajar el impuesto corporativo?

-Antes que la clase política empezara a farrearse el crecimiento de este país, estábamos en 15% y teníamos un crecimiento de más del 5%.

“Irlanda tiene una tasa baja, pero una recaudación permanentemente creciente para el Fisco. A la izquierda le debería encantar el modelo”

-¿Habría que volver a eso?

-Deberíamos volver a eso. Irlanda tiene el 15% y el año pasado tuvieron un crecimiento del 12,5%. ¿Saben lo que significa eso para las finanzas públicas?

-Entiendo que Irlanda se caracteriza porque las casas matrices de las compañías se instalan en Irlanda y pagan los impuestos allí, pero no es que desarrollen grandes proyectos de inversión.

-Efectivamente puede que no haya grandes proyectos de inversión, pero lo que es todo el aparato que apoya esas centrales de grandes corporaciones, más investigación muchas veces y, sí, los impuestos; porque tiene una tasa baja, pero una recaudación permanentemente creciente para el Fisco. A la izquierda le debería encantar el modelo irlandés. Le voy a decir una cosa, la tarea de toda la clase política en Chile, incluidos personajes como Joaquín Lavín, que también decía que era mejor que fuéramos más pobres, pero más iguales; o, la señora Evelyn Matthei, incluso, que también se planteó en una posición bastante socialistoide; (Mario) Desbordes. Que cada uno se haga cargo de sus propias posiciones, a partir del 18/10 tuvimos una estampida de gente que supuestamente era derecha hacia posiciones de extrema izquierda, el propio Sebastián Piñera: aumento de impuestos, las cuotas, paridad de salida, derechos indígenas, término de la igualdad ante la ley, ambientalismo extremo.

-¿Qué sentido tiene avanzar en esta reforma tributaria o proyecto misceláneo, si en cuatro años podría ocurrir que el próximo gobierno desandará todo, no genera eso más incertidumbre que estabilidad?

-Entonces para qué me ducho, si mañana me voy a ensuciar de nuevo. O sea, partamos de la premisa de que podemos aprender de nuestros errores. Y si se realiza esta reforma y, efectivamente, tiene el impacto deseado, es decir, echa a andar la economía, habrá pocos políticos que puedan defender echarla abajo. Ahora, si la quieren echar abajo, en Chile existen suficientes sociópatas políticos que están dispuestos a ver el mundo arder, en tanto puedan avanzar en su agenda de destrucción de nuestro sistema de seguridad social.

-¿Son el PC y el Frente Amplio, por ejemplo?

-El Partido Comunista, el Frente Amplio, parte del Partido Socialista, especialmente de esa juventud que se dice marxista leninista; pero no solamente ellos, también ciertos elementos que se consideran dentro de lo que es el resto del escenario político, ciertos elementos que se creen súper progresistas, pero, al final, no son nada más que destructores de las categorías sociales básicas que permiten que una sociedad funcione.

-¿En la centroderecha los hay?

-Quiénes votaron a favor de la Ley de Género, que lo que hace es obligar al ciudadano a mentir. Y no crea que no tiene impacto económico, porque usted se empieza a meter, por ejemplo, en el derecho de propiedad de las empresas, estableciendo cuotas dentro de los directorios. Yo soy partidario de reducir la carga fiscal a la mujer.

-¿Qué le parecen las críticas que ha hecho la excandidata presidencial de Chile Vamos Evelyn Matthei al proyecto misceláneo, sin mencionar los reparos del CFA, el FMI, el Banco Central, en fin…

-Vamos por partes, el Consejo Fiscal Autónomo venía advirtiendo hace muchos años que la situación fiscal era insostenible. Ahora, la tarea del Consejo Fiscal Autónomo es advertir respecto a la situación del fisco, no de la economía en general. Yo creo que tienen razón, hay que hacerse cargo de eso, por eso hay que ahorrar más y vamos fusionando ministerios y despidiendo políticos. Mi aproximación es que las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo pueden ser tomadas en serio en la medida en que uno se tome en serio también la tarea de reducir el gasto ineficiente del Estado.

“Avancemos rápido, vamos despidiendo a los ideologizados, a los que han sido traba para todo tipo de proyecto económico”

-Pero el discurso de su sector el año pasado, cuando el CFA hizo una serie de advertencias respecto de la Ley de Presupuestos para el 2026 era un oráculo.

-Quién votó en contra el presupuesto, nosotros y el resto cómo lo votó. No mi sector, porque mi sector, en materia financiera, somos nosotros los libertarios y los libertarios, a diferencia del resto de los partidos, votamos en contra de la Ley de Presupuestos, votamos en contra de la Ley de Reajuste del sector público, porque –dijimos- esta cuestión es absolutamente insostenible. Entonces, separemos a la derecha fiscalmente responsable de la otra.

-A lo que quería llegar es que hizo una advertencia, una alerta, de que el Fisco no va a recibir ingresos hasta a lo menos el 2031.

-No, no, no, no, no, no es que nos vaya a recibir ingresos. Esa descripción no es correcta. Lo que pasa es que la evolución del crecimiento económico, llevaría a un equilibrio de las cuentas fiscales recién el 2031. Ahora, ¿usted quiere el equilibrio fiscal para mañana? Perfecto, hagámoslo. Eso significa que tenemos que recortar 3,8 puntos del PIB mínimo. Ahora. Quiero ver a la izquierda que venga y ponga sus votos para el recorte de más del 10% del presupuesto nacional. Entonces si quiere, efectivamente, tirarle un shock positivo a la economía, avancemos rápido, vamos despidiendo a los ideologizados, a los que han sido traba para todo tipo de proyecto económico y vamos aprobando; y que el sector privado se ponga en marcha nuevamente. Y vamos derogando normas que han impedido el avance de todo tipo de proyectos.

-¿Cómo cuáles?

-La Ley Lafkenche, el 169 de la OIT, las normas que se paralizan en razón del Consejo de Monumentos Nacionales. Creo que eso sí lo toca también el proyecto. Vamos cambiando la lógica de los permisos medioambientales de tener que justificar una actividad a justificar proyectos. Con eso cambia mucho el escenario, porque hay muchos, muchos proyectos económicos que no necesitarían una declaración de impacto ambiental.

-Pero el propio ministro Quiroz admitió que es probable que este proyecto no cree empleos, ¿qué le parece?

-El problema es la honestidad intelectual del ministro. A diferencia de Arenas, por ejemplo, -a quien podemos juzgar ahora por los resultados miserables de su gestión-, el ministro efectivamente dijo que no existe una garantía, porque hay factores externos que pueden modificar y mover la aguja.

-¿Y qué le parece la crítica de Evelyn Matthei al proyecto? Se lo pregunto porque ella es economista.

-En primer lugar, cuando usted critica las contribuciones después de haber propuesto la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda, le quiero preguntar si es consecuente consigo misma. Uno no debiese permitir que una pulsión política, se ponga por encima del interés superior del Estado.

-¿Le atribuye a Matthei hacer la crítica llevada por una pulsión política más que por un análisis objetivo como economista?

-No, yo creo que ella es mezcla, evidentemente. No creo que haya una mala voluntad detrás, pero tiene que tener presente que este proyecto, con todo lo incompleto que puede ser, avanza en la dirección correcta. Nosotros no nos podemos dar el lujo de mantener la situación como está, no estamos creciendo, creo que estamos en el tercer trimestre con Imacec cero o negativo. Y eso, los especialistas, lo denominan recesión técnica. Como nadie lo ha dicho en la prensa chilena, lo voy a decir yo, estamos en recesión, después de tres cuartales consecutivos con crecimiento cero o negativo estás en recesión.

“Nosotros somos más partidarios del libre mercado y de la reducción de la opresión tributaria de los políticos”

-Usted dijo que una guerra, como la que hay en el Golfo Pérsico podría cambiar todo y perjudicar las pretensiones del gobierno; pero resultad que la administración anterior estuvo casi todo su periodo afectado por la guerra entre Ucrania y Rusia…

-Sí, pero el sistema se terminó estabilizando. Ahora, nos costó, sí, nos costó, pero nos costó mucho más el hecho de que hayan puesto a disposición todo el derecho de propiedad, en el primer proceso constitucional; nos costó mucho más que se haya derrumbado la credibilidad en las instituciones; nos costó mucho más que el señor Presidente de la República se haya dedicado a asustar inversionistas extranjeros y nacionales también; y, para qué hablar lo que nos costaron los retiros.

-Le recuerdo que el 18/10 fue en el gobierno de Piñera.

-Sí, claro. Y el señor Gabriel Boric no tuvo nada que ver con eso, cierto; y toda la izquierda que después terminó siendo gobierno, no tuvo nada que ver con esta cuestión.

-Usted siempre ha dicho que no están integrando el gobierno del Presidente Kast. Sin embargo, son oficialistas que cualquiera de los que está en el Gobierno…

-No, nosotros somos más partidarios del libre mercado y de la reducción de la opresión tributaria de los políticos. En ese sentido, sí, somos muy consecuentes en la defensa de una sociedad libre. Y si el proyecto del gobierno va en esa dirección, lo vamos a apoyar. Y si hay cosas, en ese proyecto, que ponen en duda, por ejemplo, el derecho de propiedad intelectual, como es el artículo 8.º por el tema de la inteligencia artificial, lo vamos a rechazar con la misma fuerza.

-¿Lo sorprendió el quiebre entre el PDG y el gobierno por el proyecto paralelo que debía ingresar el Ejecutivo?

-No, para nada, porque el PDG es un estado de ánimo, no tiene una definición política clara. En materia económica, por ejemplo, si tomásemos las declaraciones de Parisi durante la campaña -y vamos a ver cuánto valen esas declaraciones-, el PDG tendría que estar apoyando gran parte del proyecto presentado por el Ejecutivo, porque va en línea con lo que proponía Parisi. Entonces, venir ahora a decir que ahora lo apoyamos solamente si nos dan lo que queremos, evidentemente, denota una falta de consecuencia en lo que es la oferta política.