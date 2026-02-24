Kast aborda tensión con EEUU: “Esto supera las posibilidades de una sola persona de tomar decisiones”
El Presidente electo sostuvo que los temas internacionales se están revisando con las futuras autoridades, mientras el próximo ministro de Defensa, Fernando Barros, llamó a esperar antecedentes antes de sacar conclusiones.
Noticias destacadas
En medio de la controversia por la revocación de visas a tres funcionarios chilenos por parte de Estados Unidos en medio de acusaciones por un proyecto de cable submarino de China a Chile -que han sido rechazadas y calificadas de infundadas por el actual gobierno- y a pocos días de su viaje a Miami para participar en la denominada “Cumbre Trump”, el Presidente electo, José Antonio Kast, marcó una postura de cautela institucional mientras se conocen nuevos antecedentes del caso.
“Los temas internacionales lo estamos viendo como corresponde con las autoridades que van a ir asumiendo”, afirmó Kast desde sus oficinas en la comuna de Las Condes, aludiendo al trabajo coordinado con su futuro equipo en materia de relaciones exteriores y defensa.
Agregó que “esto supera las posibilidades de una sola persona de tomar decisiones y creo que hay muchas situaciones que hay que ir aclarando”, dejando en claro que el manejo del caso requiere información completa antes de adoptar definiciones políticas.
También, abordó la coordinación ministerial ad portas del cambio de mando: "Yo solamente (quiero) decirles que estamos trabajando seriamente con cada uno de los ministros que está recogiendo la información de sus pares que van a ir entregando y esperamos que ese traspaso de información y de ministerios se haga correctamente y que toda la información sea traspasada de forma oportuna".
En paralelo, el futuro ministro de Defensa, Fernando Barros, inició la reunión bilateral con la actual titular de la cartera, Adriana Delpiano, marcando el comienzo formal del proceso de traspaso.
La jornada coincidió además con la oficialización del último nombramiento pendiente en Defensa, luego de que Kast designara a Christian Bolívar Romero como futuro Subsecretario de Fuerzas Armadas, completando así el equipo ministerial a semanas del cambio de mando del 11 de marzo.
Antes de la cita, Barros también fue consultado por la tensión con EEUU, quien decidió optar por la prudencia: “Como dijo el ministro de Relaciones Exteriores, hay que esperar a tener los antecedentes antes de opinar. Hoy día el tema lo tiene el actual gobierno. Claramente faltan antecedentes. Ha surgido nueva información todos los días. Esperamos que terminen los hechos para sacar conclusiones”.
