Kast empieza a entregar señales de austeridad de cara a llegar a La Moneda: "Hay una realidad, tenemos pocos recursos"
El Presidente electo adelantó en el Congreso Futuro que su equipo económico está abordando el déficit fiscal “con creatividad”.
Con la mirada puesta en lo que será la próxima administración que encabezará el Ejecutivo a partir del 11 de marzo, este miércoles se desarrolló una nueva jornada del Congreso Futuro 2026, instancia que ya ha contado en dos oportunidades con la participación del Presidente electo, José Antonio Kast.
El encuentro se dio días después del intercambio que sostuvo el lunes pasado con el mandatario saliente, Gabriel Boric, diálogo en el que se le incitó a avanzar en acuerdos legislativos -como el proyecto de sala cuna- y que desde entonces comenzó a mostrar señales de aceleración en las negociaciones por parte de la oposición.
Cerca de las 10:30 horas, Kast concentró la atención de las cámaras a su llegada al Teatro de Cámara del Centro Cultural Ceina, escenario que reunió a autoridades y referentes del mundo político, académico y técnico. Entre los asistentes destacaron la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, junto a los exsenadores Guido Girardi y Carolina Goic, además de una relevante presencia internacional, con los embajadores de Argentina y Arabia Saudita y representantes diplomáticos de la India
Todo esto, por el lanzamiento del libro "Anticipar para Transformar Chile: una propuesta de institucionalidad del futuro", del senador Francisco Chahuán.
Una alta convocatoria que, inclusive sorprendió a los organizadores del evento y obligó a cerrar las puertas de la sala y disponer asistentes en los costados.
Fue en ese contexto que el republicano dio inicio a uno de los paneles, cuya consigna central apuntó a la necesidad de anticiparse a los problemas y evitar la improvisación en la toma de decisiones públicas. “Vivir el día a día, no anticiparse. Eso es algo que tenemos que cambiar”, señaló el exdiputado.
En su intervención, Kast hizo referencia a los “huracanes” que, a su juicio, han marcado el devenir del país en los últimos años, citando como ejemplos la pandemia y el estallido social, episodios que -según planteó- evidencian la falta de previsión del sistema político. En esa línea, sostuvo que la política “no tiene por qué ser incierta” si se actúa con análisis y planificación.
Asimismo, ejemplificó la ausencia de prevención con la situación del Instituto Nacional. “Qué bueno que sea acá en el Instituto Nacional, porque aquí también hemos visto cómo por no tener una previsión, prevenir lo que puede llegar a ocurrir. Hemos ido deteriorando un lugar emblemático”, acusó.
Durante su exposición, el Presidente electo también deslizó la posibilidad de que el Congreso Futuro cuente con una sede fija, aprovechando inmuebles actualmente abandonados en la ciudad. “Veamos cómo ese proyecto puede llegar a la práctica, dependiendo así de que no implique gasto”, comentó, provocando risas entre el público.
Palabras que, sumadas a las de Jorge Quiroz tras reunión con las PYME, ya comienzan a delinear algunas señales de lo que el republicano espera imprimir a su administración a partir del 11 de marzo: un Gobierno austero y con énfasis en el control del gasto público.
“Estamos ahí con Jorge Quiroz viendo cómo con creatividad, suplir algo que nos está afectando como nación. Más allá que uno pueda tener diferencias políticas de cómo llegamos a esto, hay una realidad, tenemos pocos recursos y donde tenemos que enfrentar temas de educación, salud, vivienda y seguridad”, cerró.
