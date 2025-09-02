La dura respuesta de Kast a Boric en medio del debate por la eliminación del préstamo al Estado en la reforma de pensiones
El candidato del Partido Republicano se manifestó en X ante la arremetida del jefe de Estado.
El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, arremetió en duros términos contra el Presidente de la República, Gabriel Boric, en el marco de la polémica por la propuesta de Kast de eliminar el préstamo al Estado que considera la reforma previsional.
Esto se da luego de que, sin nombrarlo, Boric arremetiera contra Republicanos por reabrir el debate en pensiones: “La reforma ya está en marcha y la vamos a defender”, planteó el mandatario y explicó que “sin embargo, un grupo pequeño que no quiso sumarse a esta reforma, hoy amenaza con hacerla retroceder, no estamos disponibles para eso”, dijo el Presidente.
En su cuenta de X, Kast reaccionó en duros términos al emplazamiento del mandatario: "El Presidente Boric y su heredera, la candidata (Jeannette) Jara, mienten una vez más. Al igual como lo hicieron cuando protegieron a Monsalve, acusado de violación. Los chilenos están cansados de las mentiras de este gobierno y por eso quieren un cambio, para terminar con este desastre", dijo en la red social.
El Presidente Boric y su heredera, la candidata Jara, mienten una vez más. Al igual como lo hicieron cuando protegieron a Monsalve, acusado de violación. Los chilenos están cansados de las mentiras de este gobierno y por eso quieren un cambio, para terminar con este desastre. https://t.co/BX9CaT7BUg— José Antonio Kast Rist 👍🇨🇱 (@joseantoniokast) September 2, 2025
Posteriormente, en una declaración enviada a la prensa, Kast complementó sus dichos al indicar que Boric y Jara “hoy mienten sobre las pensiones. Lo repetimos de nuevo, la PGU no se toca y el aumento de pensiones no se toca".
Agregó que "lo dijimos hace tiempo y hoy lo reiteramos: la izquierda usará todo el aparato del Estado para mentir y manipular esta elección. El Presidente, los ministros y la candidata de la continuidad, Jeannette Jara, van a aferrarse al poder con uñas y dientes. Pero no lo van a lograr. Los chilenos están cansados de este Gobierno y quieren que se vayan. Falta poco”; concluyó.
