"La política exterior siempre debe sustentarse en la defensa de los intereses de Chile": Pérez Mackenna tras revocación de visas por parte de EEUU

El canciller entrante hizo énfasis en conocer todos los antecedentes antes de emitir una opinión del caso

Una acotada reacción hubo al final de la tarde de este viernes de parte del gobierno entrante, liderado por José Antonio Kast, ante la suspensión de visas oficiales para autoridades chilenas de parte de la administración estadounidense de Donald Trump, entre las que incluye -según el mismo lo confirmó- el Ministro de Transporte y Telecomunicaciones Juan Carlos Muñoz.

En dependencias de la OPE, el futuro ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, se limitó a establecer que “quien lidera y es responsable de la política exterior de Chile es el Presidente de la República, don Gabriel Boric, y su intermediario, el canciller Alberto Van Klaveren”.

Desde su rol de futuro secretario de Estado, sostuvo que no le corresponde comentar las decisiones del actual Gobierno hasta el 11 de marzo.

Lo que sí precisó Pérez es que antes de dar cualquier tipo de declaración desde su posición de futuro canciller, era necesario conocer todos los antecedentes que llevaron al Departamento de Estado del país norteamericano a informar la cancelación de las visas oficiales.

En su opinión, la política exterior “siempre debe sustentarse en la defensa de los intereses de Chile y de todos los chilenos”.

Dado ese piso, se comprometió como futuro canciller hacer “todos los esfuerzos para que la política exterior permita llevar las mejores relaciones con todos los países y renovar un espíritu constructivo y colaborador con todas las naciones”.





