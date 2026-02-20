Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Política
Política

"La política exterior siempre debe sustentarse en la defensa de los intereses de Chile": Pérez Mackenna tras revocación de visas por parte de EEUU

El canciller entrante hizo énfasis en conocer todos los antecedentes antes de emitir una opinión del caso

Por: José Vásquez

Publicado: Viernes 20 de febrero de 2026 a las 20:15 hrs.

Cambio de gabinete Cambio de mando Estados Unidos Chile Cancillería
<p>"La política exterior siempre debe sustentarse en la defensa de los intereses de Chile": Pérez Mackenna tras revocación de visas por parte de EEUU</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Confuturo sella venta de icónico Unimarc de Santa María de Manquehue por US$ 15 millones
2
DF MAS

Saieh inicia nueva fase de pagos a acreedores tras fin de mandato de venta de acciones de SMU
3
Empresas

Fanático de las motos, de Colo Colo, y la filosofía: el lado más personal de Carlos Cortés
4
Mercados

Super de Pensiones propone 15 fondos generacionales: el nuevo esquema que reemplazará a los multifondos
5
Internacional

Trump promete imponer un arancel global del 10% después de que la Corte Suprema de EEUU dictaminara que sus tarifas generales son ilegales
6
DF MAS

Eliminación de cargos y distribución de labores: el “plan de reestructuración interna” en Nestlé Chile
7
Empresas

Las apuestas del grupo Avayú: impulsar Kia, autos chinos y edificios habitacionales
8
Economía y Política

Revocación de visas: Gobierno entrega nota de protesta a embajador de EEUU por "imputación absolutamente falsa" sobre proyecto de cable submarino a Hong Kong
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Innovación y Startups Construcción Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete