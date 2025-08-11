Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Política
Política

Matthei inaugura ronda de reuniones con los grandes empresarios e incorpora a histórico economista de la Concertación a su equipo

Se trata de José Pablo Arellano, quien expresó su apoyo y respaldo por la candidatura de la candidata presidencial de Chile Vamos.

Por: José Tomás Rodríguez

Publicado: Lunes 11 de agosto de 2025 a las 13:37 hrs.

Matthei elecciones presidenciales Economistas
<p>Crédito: Aton.</p>

Crédito: Aton.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Le mandaron un MacBook Pro, pero pagó un cargador: distribuidora de Apple en Chile detecta millonario fraude
2
Empresas

Inmobiliaria con proyecto por más de US$ 12 millones en Viña del Mar pide su quiebra
3
DF MAS

Buk entra al negocio financiero y compra la startup chilena Bemmbo
4
Empresas

Cambio en el área legal del grupo Cencosud: gerencia corporativa la asumió un exejecutivo de la eléctrica Enel
5
DF MAS

El robot chileno que entró a los túneles de Codelco y acaba de levantar US$ 1 millón
6
Empresas

Andrés Music sale de la gerencia de El Teniente: lo reemplaza hermano de André Sougarret
7
Empresas

Proyecto Nueva Centinela del grupo Luksic presenta inédito avance del 50% a solo 15 meses de su inicio
8
Mercados

Banco Santander y Latam Pass renuevan por otros cinco años su histórica alianza en su emblemático programa de lealtad
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Salud Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete