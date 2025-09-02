Matthei relanza campaña junto al piñerismo y afirma que “un país polarizado siempre pierde”

La candidata de Chile Vamos dijo ante sus partidarios que “en los meses que vienen nos jugamos el sueño de volver a vivir en paz, sin extremismos ni soluciones simplistas”.

Bajo el eslogan “Chile, un solo equipo”, y rodeada de exministros y colaboradores del fallecido expresidente de la República, Sebastián Piñera, la candidata a La Moneda de Chile Vamos, Evelyn Matthei, lanzó la noche de este lunes una nueva etapa de su campaña en un intento por revertir el tercer lugar en que se ubica en diversas encuestas de opinión pública que miden las preferencias de cara a las elecciones de fines de año.

En un video difundido en el evento que se realizó en la sede del comando, la abanderada sostuvo que “un país polarizado siempre pierde. Chile es solo uno”.

La exalcaldesa de Providencia afirmó que “tenemos la certeza absoluta que si remamos todos para el mismo lado, los chilenos van a recuperar el lugar que merecen”.

“Tenemos la oportunidad histórica de retomar la senda del progreso, la misma que nos permitió recuperar la democracia, llegar a ser un país admirado en el mundo y construir acuerdos transversales”.

Desde su perspectiva, “la manera más eficiente para ganarle a las catástrofes que hoy golpean a Chile es siendo un solo gran equipo. Así es como hemos superado las pruebas más difíciles. Juntos”.

Matthei enfatizó: “No te pedimos que pienses como nosotros. Te estamos pidiendo que tengamos una meta en común”.

“Campaña del triunfo”

Tras el video, la candidata protagonizó un discurso ante parlamentarios y exministros de Estado de Piñera -como Cristián Larroulet y Gonzalo Blumel, entre otros-, en cuyo marco señaló que “en los meses que vienen nos jugamos el sueño de volver a vivir en paz, sin extremismos ni soluciones simplistas”.

Ante la audiencia -que incluyó a la viuda del exmandatario, Cecilia Morel, su hermano Pablo y su hija Magdalena-, puntualizó que “tenemos la oportunidad histórica de retomar la senda del progreso, la misma que nos permitió recuperar la democracia, llegar a ser un país admirado en el mundo y construir acuerdos transversales, como los que alcanzamos durante los gobiernos de la Concertación y del expresidente Sebastián Piñera”.

La exministra del Trabajo recordó también el fracaso del primer proceso constituyente al indicar que hace tres años el 62% de los chilenos “dijimos con claridad que no estábamos dispuestos a dividirnos” y remarcó que “esta noche convoco a los que construyeron esa victoria a que me acompañen en esta campaña del triunfo. Lo haremos como un solo equipo”.