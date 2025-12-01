Ni Kast ni Jara: el 78% del PDG se inclina por la opción Nulo o Blanco en el balotaje

La votación online no terina de cerrar el tema para los comandos, sino por el contrario mantiene abierta la conquista del voto Parisi.

Por estos días, previo a la segunda vuelta presidencial, los equipos de ambos candidatos –oficialista más la DC Jeannette Jara y opositor José Antonio Kast- han elaborado distintas estrategias para atraer al electorado de Franco Parisi, un 20% que especialmente a la aspirante comunista a La Moneda le vendría muy bien.

La semana pasada, el Partido de la Gente (PDG) anunció que sus militantes tomarían la decisión sobre el candidato presidencial al cual apoyar en el balotaje, generando expectación en ambos comandos.

El 20% del PDG votará por Kast

Entones, tal como había anunciado este domingo, el partido hizo una consulta online, en la que las opciones eran Jeannette Jara, José Antonio Kast, Nulo o Blanco. ¿El resultado? Por Jara se inclinó un 2% de los militantes del PDG; por Kast lo hizo el 20%; y, un significativo 78% se volcó por la opción “Nulo o Blanco”.

Con este resultado, no termina de cerrar la “persecución” del voto Parisi, por el contrario deja tan abierta como antes la búsqueda de una estrategia para convencer al 20% que se inclinó a votar por Franco Parisi en la primera vuelta.