Oposición confirma estrategia coordinada en el Senado y el requerimiento al Tribunal Constitucional

En las bancadas opositoras del Senado adelantaron que este miércoles respaldarán solamente medidas como los recursos para la reconstrucción y el fortalecimiento de la franquicia Sence.

Los presidentes y jefes de bancada de partidos de la oposición ratificaron una estrategia común para recurrir al Tribunal Constitucional en materias como la invariabilidad tributaria y aspectos medioambientales” del proyecto de reactivación y reconstrucción. Así lo informó la máxima dirigenta socialista, senadora Paulina Vodanovic, tras una reunión de coordinación que sostuvieron las partes la tarde del martes.

De cara a la votación de este miércoles, en la cita -donde participaron desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista- se decidió respaldar medidas como los recursos para la reconstrucción y el fortalecimiento de la franquicia Sence, precisando que en los otros temas “existen aspectos de fondo con los que no estamos de acuerdo”.

La timonel del PS señaló que les preocupa el impacto que este proyecto tendrá sobre las comunas: “Aunque se garantiza el Fondo Común Municipal, los municipios pierden autonomía, porque parte de sus ingresos propios pasan a depender de la Ley de Presupuestos y, por tanto, del gobierno de turno”.

Y añadió que “no se compensan completamente las pérdidas de ingresos”.

En este mismo tema, y si bien respalda el proyecto del Ejecutivo, el senador de Demócratas, Matías Walker, precisó que “la única duda que tengo para la votación es con la afectación del Fondo Común Municipal. No podemos quitarles recursos a los municipios”.

Así, llamó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a proponer una indicación más explícita al respecto: “No voy a votar a favor de una exención de contribuciones si no se garantizan estos recursos a los municipios de Chile. No basta con un protocolo de acuerdo, no basta con un tuit, con una declaración de buenas intenciones”.

Fue el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, quien salió al llamado “control de daños” frente a este tema y planteó que no se afectará el FCM “son materias que el ministro de Hacienda ha estado analizando y conversando con alcaldes” y señaló que espera que se zanjen las dudas y se respalde la norma.

Asimismo, respondió a diputados del PDG que manifestaron que sus votos no están garantizados en un tercer trámite si no se agiliza la discusión del proyecto de rebaja en pañales y medicamentos que negoció con el Ejecutivo y que consideran han tenido un trámite muy lento.

García Ruminot indicó que “vamos a ver cómo agilizar ese proyecto, nos interesa cumplir íntegramente con el compromiso con el PDG”.

Sin acuerdo

Durante este martes se mantuvo la decisión de votar en particular el proyecto de reconstrucción el miércoles 15 en el Senado, según informó la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez (RN).

De paso, descartó la posibilidad de que la discusión de la normativa se adelantara para este mismo martes como era la intención de La Moneda.

Trascendió que los comités del Senado que no dieron el acuerdo para adelantar la votación fueron Comité Unido (FA, PC, DC; y FRSV) y el del Socialismo Democrático (PS, PPD y PL).

Otra decisión adoptada por los comités es que se adelanta en una hora el inicio de la sesión de este miércoles, es decir, a las 15:00 horas. Se acordaron dos minutos para alegar admisibilidades de indicaciones y 10 minutos para intervenir durante todo el debate por cada senador.