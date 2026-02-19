Reconstrucción y ley cuidados: las claves en reunión bilateral de Desarrollo Social
La cita, además, contó con la presencia de los subsecretarios de la administración actual y entrante
Este martes se llevó a cabo la reunión bilateral de traspaso del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, entre la actual encargada de la cartera, Javiera Toro, y su futura homóloga, María Jesús Wulf.
Esta es la segunda cita entre ambas, luego de un primer acercamiento telemático sostenido en el contexto del incendio que afectó a las regiones del Ñuble, Biobío y La Araucanía a comienzos de febrero, por lo que en esa oportunidad los temas tratados fueron alusivos a la catástrofe.
Posterior a la reunión, la ministra actual Javiera Toro participó en un punto de prensa donde destacó que en la bilateral fue presentado a la ministra entrante lo que calificó como un “trabajo que se ha realizado durante estos años para consolidar un sistema de protección social más robusto, más articulado, que llegue a las personas que más lo necesitan”.
La actual ministra hizo también hincapié en que el ministerio tiene en marcha procesos que “son vitales justamente para las personas y que permiten también darle continuidad a esta trayectoria de fortalecimiento de la protección social”.
Además, Toro destacó que la reunión tuvo énfasis en temas como el sistema nacional de apoyo y cuidados, y la implementación del sistema de garantías de la niñez, ambas leyes promulgadas durante el actual Gobierno. Toro adelantó que seguirá en contacto con la sucesora de la cartera, en próximos encuentros tanto de ellas como de sus respectivas subsecretarías de evaluación social, niñez y servicios sociales.
Por parte de Wulf, la futura ministra afirmó que se le fue presentada “muchísima información que para nuestra futura gestión es fundamental”, en lo que calificó como una “excelente reunión”.
Sumado a ello, en su llegada a la Oficina del Presidente Electo (OPE) confirmó que la cita también abordó temas de reconstrucción luego de los incendios del sur del país, con especial atención en “los desafíos de la información que levanta el Ministerio de Desarrollo Social y esa claramente para nosotros es una prioridad por el sufrimiento que están viviendo muchas familias”. En adición, Wulf corroboró que ambas sostendrán más reuniones en el contexto del traspaso de la cartera.
Sala cuna universal
Luego de la reunión, la ministra Toro fue consultada respecto a si el proyecto de ley de sala cuna universal fue uno de los ejes de la reunión bilateral. Toro descartó aquello, aunque declaró que el proyecto “sigue siendo sin duda una prioridad y vamos a seguir trabajando en los pocos días legislativos que queden con toda la disposición de poder construir un acuerdo”.
De esta forma, las palabras de la ministra se alinean con la tónica de declaraciones de los últimos días hechas por parte del Ejecutivo, tal y como las declaraciones del encargado de la cartera de Trabajo, Giorgio Boccardo, quien el pasado martes al ser consultado por el proyecto de ley, insistió en que “de parte del Gobierno no hay ninguna puerta cerrada”.
