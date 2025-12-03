“No vamos a enganchar” y “ausencia de respuestas”: la tensión siguió en bambalinas tras el fuerte debate entre Kast y Jara

El debate presidencial organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) en el campus Oriente de la Universidad Católica estuvo marcado por fuertes intercambios entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, cuyas diferencias se profundizaron tras bambalinas. Jara y su equipo volvieron a cuestionar el rol de Jorge Quiroz, jefe económico de Kast.

En relación con la reforma a la Ley de Fármacos II, que no prosperó, Jara arremetió en el foro contra el jefe económico de Kast, afirmando que “no avanzó porque las empresas se coludieron, y el asesor del candidato Kast fue quien asesoró a esas empresas”.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Minutos más tarde, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, defendió a Quiroz con firmeza, asegurando que el economista había sido clave para fomentar la inversión en el país. “Los ataques personales y el intento de descalificarlo por su desarrollo profesional, los metemos en la bolsa de esta campaña de desprestigio”, acusó el senador recientemente electo por la Región de Valparaíso.

En el mismo sentido, el excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser -quien tambien acudió al encuentro-, comentó que Quiroz podría querellarse contra Jara por las acusaciones de calumnias. “En algún momento, Quiroz la va a querellar por injuria y calumnia, porque no corresponde”, señaló.

Kast no dudó en señalar que -según él- Jara intentaba “desviar el debate hacia temas puntuales que ella plantea”. Y agregó: “Nosotros, en eso, no vamos a enganchar. Yo no estoy debatiendo aquí lo que ella opine o no de algún asesor que hoy día colabora en nuestra campaña”.

El abanderado de la oposición expresó su frustración por la falta de discusión sobre la seguridad. “Decir que extrañé que no habláramos de la primera urgencia nacional. La mayor crisis que vive Chile hoy día es la crisis de la seguridad, y en dos horas y media de debate, el tema prácticamente no salió”, dijo.

Mientras que Jara, al responder a las críticas de Kast, señaló que la ausencia de respuestas concretas fue el principal problema. “En este debate, yo diría que la principal dificultad, más que repetir su falta de respeto en la radio la vez anterior, es la ausencia de respuestas para Chile. Cuando ni siquiera tienes propuestas, sino que todo lo que te preguntan depende, tu respuesta es ‘depende’ o ‘Boric hizo esto’ o ‘Monsalve no sé qué’... realmente, estamos muy complicados”, afirmó.

Carlos Ominami, recientemente integrado al equipo económico oficialista, también intervino, destacando que Kast quedó reducido al “señor depende”.

Tomas y migración

Uno de los temas que emergió durante el debate fue la toma de terrenos en San Antonio, donde Jara hizo hincapié en las implicaciones humanitarias. “Ahora se va a expropiar a valor comercial. Creo que puede ser un camino de solución, pero todo esto debió haberse hecho mucho antes”, agregó.

Lo mismo ocurrió con la situación migratoria en el norte. “Creo que el Gobierno, a partir del lunes, empezó a hacer reuniones bilaterales con Perú… pero la verdad, habría preferido que se hubiese hecho antes, la semana pasada”, señaló.

Kast insistió en sus críticas a la gestión del Gobierno. “El Gobierno todo lo ve imposible y ha hecho todo imposible. No han sido capaces de construir 3 mil viviendas en Viña del Mar, y eso no es imposible”, dijo.

Sin embargo, sorprendió al destacar que, si Jara gana, espera que cumpla su compromiso de aplicar la ley y resolver las tomas. “Una de las cosas más importantes de este debate es que Jeannette Jara dijo que iba a aplicar la ley y que no habría más tomas. Yo espero, si ella gana, respaldarla en esa posición”, aclaró Kast.

Respecto a la inmigración, Kast reiteró que su eventual Gobierno estaría dispuesto a ejecutar la expulsión de inmigrantes ilegales utilizando todos los recursos disponibles. “Si alguien quiere hacer el cálculo de cuántos aviones se necesitan, lo tengo. Lo tenemos todo hecho. Sabemos cuánto cuesta. No van a faltar los recursos, si es necesario, pero cada cosa a su momento”, concluyó el candidato repúblicano.