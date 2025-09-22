Justicia condena a Tarjetas Cencosud por informar erróneamente a consumidores morosos en Boletín Comercial

El Sernac detectó que Cat Administradora de Tarjetas S.A. registró como morosos a 139 clientes que no tenían deudas vigentes o que ya habían extinguido sus obligaciones.

El Segundo Juzgado de Policía Local de Las Condes condenó a Tarjetas Cencosud (Cat Administradora de Tarjetas S.A.) tras una denuncia del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), luego de detectar que la empresa informó de manera errónea a 139 consumidores morosos en el Boletín Comercial entre abril de 2023 y marzo de 2024.

Según el fallo, la compañía vulneró el deber de profesionalidad al registrar como morosos a clientes que ya habían pagado o extinguido sus deudas, lo que dañó la reputación y dignidad de los afectados.

El caso se originó tras una supervisión del mercado financiero realizada por el Sernac, que recogió reclamos de consumidores que aseguraban haber sido informados indebidamente como deudores. El organismo ofició a Cencosud para obtener antecedentes y, considerando la gravedad de la situación, presentó la denuncia judicial.

La Justicia ratificó que la empresa incumplió con la Ley del Consumidor (N° 19.496) y con su deber de cuidado y diligencia profesional. El tribunal señaló que este tipo de errores impacta directamente en la vida financiera de las personas, afectando su acceso a crédito y productos financieros.