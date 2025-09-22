Justicia condena a Tarjetas Cencosud por informar erróneamente a consumidores morosos en Boletín Comercial
El Sernac detectó que Cat Administradora de Tarjetas S.A. registró como morosos a 139 clientes que no tenían deudas vigentes o que ya habían extinguido sus obligaciones.
Noticias destacadas
El Segundo Juzgado de Policía Local de Las Condes condenó a Tarjetas Cencosud (Cat Administradora de Tarjetas S.A.) tras una denuncia del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), luego de detectar que la empresa informó de manera errónea a 139 consumidores morosos en el Boletín Comercial entre abril de 2023 y marzo de 2024.
Según el fallo, la compañía vulneró el deber de profesionalidad al registrar como morosos a clientes que ya habían pagado o extinguido sus deudas, lo que dañó la reputación y dignidad de los afectados.
El caso se originó tras una supervisión del mercado financiero realizada por el Sernac, que recogió reclamos de consumidores que aseguraban haber sido informados indebidamente como deudores. El organismo ofició a Cencosud para obtener antecedentes y, considerando la gravedad de la situación, presentó la denuncia judicial.
La Justicia ratificó que la empresa incumplió con la Ley del Consumidor (N° 19.496) y con su deber de cuidado y diligencia profesional. El tribunal señaló que este tipo de errores impacta directamente en la vida financiera de las personas, afectando su acceso a crédito y productos financieros.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Inmobiliaria acusa a jueces de tribunal ambiental de cometer “abuso grave” en litigio por millonario proyecto
La sociedad dijo que “no es una gran empresa minera que pueda soportar las tremendas pérdidas económicas” derivadas de un fallo de la judicatura ambiental, y que tampoco podrá “resistir una incertidumbre de años de judicialización y pendencia”.
Runway lanza plataforma de videojuegos y apunta al mercado de la robótica y los vehículos autónomos
Bajo su principio de “simular el mundo”, la startup que desarrolla modelos de IA generativa para el cine, comenzó a trabajar con grandes empresas de robótica y de vehículos autónomos para crear nuevos casos de uso.
Mayor crecimiento económico y acelerar la reconversión: las recomendaciones para enfrentar el alza del subempleo de los profesionales chilenos
El director y el investigador del OCEC UDP, Juan Bravo y Antonio Espinoza, respectivamente, entregaron lineamientos para hacer frente a una problemática que está tomando fuerza en el país.
BRANDED CONTENT
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete