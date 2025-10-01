El grupo de medios de David Beckham reparte más de US$ 80 millones entre sus accionistas

A más de una década de su retiro del fútbol, Beckham sigue capitalizando su nombre: su grupo mediático y de marketing pagó más de US$80 millones en dividendos impulsado por lucrativos acuerdos comerciales, nuevas alianzas estratégicas y un creciente negocio audiovisual.

David Beckham está a punto de recibir otro multimillonario pago después de que su grupo mediático y de marketing distribuyera más de US$ 80 millones en dividendos, impulsado por acuerdos con marcas globales.

DRJB Holdings, la compañía matriz que gestiona la marca Beckham y su negocio de estudios televisivos, se ha convertido en su principal fuente de ingresos desde su retiro del fútbol profesional en 2013. En 2022, Authentic Brands, grupo estadounidense especializado en deportes y entretenimiento, adquirió 55% de participación en la empresa, mientras que Beckham retuvo el resto.

Desde entonces, el exjugador ha gestionado cuidadosamente su marca, firmando millonarios contratos de marketing con Boss, Stella Artois y Safilo, además de nuevos acuerdos con Verizon en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A pesar de que muchas personas jóvenes nunca lo vieron jugar en el Manchester United o la selección inglesa, Beckham mantiene relevancia entre las nuevas generaciones: gran parte de sus 160 millones de seguidores en redes sociales tienen entre 18 y 25 años. Además, es cofundador y copropietario del club Inter Miami de la Major League Soccer.

DRJB también controla Studio 99, el estudio que produjo el documental de Beckham para Netflix y que desarrolla campañas de marketing para sus socios comerciales. Actualmente trabaja en una nueva serie sobre su esposa, la diseñadora Victoria Beckham, también para la plataforma de streaming.

Dividendos en alza y expansión del negocio

Según los estados financieros de 2024 publicados este miércoles, el beneficio antes de impuestos aumentó a US$ 45 millones, frente a los US$ 36,2 millones del año anterior, mientras que los ingresos subieron 1%, alcanzando US$ 92,3 millones.

Como resultado, DRJB pagó inicialmente US$ 52,5 millones en dividendos a los accionistas durante el año, y destinó otros US$ 23,2 millones adicionales tras el cierre del ejercicio. También se distribuyeron US$ 5,6 millones en acciones preferentes pertenecientes a Authentic Brands.

En comparación, en 2023 la compañía pagó US$ 28,5 millones en dividendos y US$ 38,9 millones en acciones preferentes, totalizando US$ 67,4 millones.

Authentic Brands, por su parte, ha sido un agresivo comprador de marcas a nivel mundial. Recientemente adquirió una participación mayoritaria en la firma de moda Guess y en Dockers de Levi Strauss. Su portafolio supera las 50 marcas globales, entre ellas Ted Baker, Reebok, Hunter y Champion.