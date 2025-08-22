A quiebra autodenominada primera AgTech enfocada en subdistribuidores
Se autodenominó como la primera AgTech (tecnología aplicada a la agricultura) en Chile en desarrollar una solución de venta de agroinsumos 100% enfocada en subdistribuidores. Ahora, la empresa Agropartner solicitó su liquidación voluntaria.
La firma apuntó como razones para pedir su quiebra al estallido social de 2019; la pandemia; la inflación y alzas de costos en materias primas, transporte, energía y mano de obra; restricciones crediticias y acceso limitado al financiamiento; y la competencia.
La sociedad también se refirió a lo que llamó “distorsiones generadas por sistemas de rebates y metas comerciales impuestas por fabricantes”, las que -dijo- dificultan la planificación de precios y afectan la estabilidad del canal de distribución. Además, aludió a una “concentración del poder de compra en grandes productores”, lo que -según la empresa- reduce los márgenes y otorga escasa flexibilidad comercial a proveedores medianos o pequeños.
Lee la edición de hoySuscríbete