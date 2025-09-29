Auditoría a Transelec por su rol en el apagón revela "brechas que requieren atención inmediata" y Coordinador analiza si se incumplió normativa
Tras esta revisión, que finalizó el 12 de septiembre y fue reportado a la SEC, el organismo instruyó a la transmisora enviar un cronograma con un plan de acción detallado -a más tardar el 10 de octubre- que permita corregir los problemas.
Noticias destacadas
A casi siete meses del histórico apagón del 25 de febrero, que dejó prácticamente a oscuras a Chile, no solo se conocen resultados de estudios encargados por el Coordinador Eléctrico para intentar aclarar las interrogantes que gatilló lo sucedido, también el organismo que supervisa la operación del sistema eléctrico tiene en sus manos el resultado de una de las auditorías que anunció a pocos días de ocurrido el blackout.
Según un documento al que tuvo acceso DF, el 16 de septiembre el director ejecutivo del Coordinador Eléctrico, Ernesto Huber, informó a la superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza, los resultados de la auditoría técnica al Sistema Scada y telecomunicaciones internas y externas de voz y datos de la empresa Transelec. Dicha inspección fue acordada 24 horas después del apagón en sesión extraordinaria del consejo directivo del organismo.
El 12 de septiembre finalizó dicho proceso de auditoría, lo que derivó en que el informe final elaborado por el auditor técnico -Quanta Technology- fuese enviado a Transelec, la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la entidad fiscalizadora.
En esa misiva no hubo comentarios del resultado de la auditoría, solicitando a la SEC las medidas para resguardar la confidencialidad del informe. Esto, dado que la información contenida en este "podría estar sujeta a alguna de las causales de secreto o reserva que establece la ley y la Constitución, o que su publicidad, comunicación o conocimiento podría afectar el debido cumplimiento de las funciones del Coordinador o derechos de las personas, especialmente en el ámbito de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico".
De hecho, se precisa que el Coordinador está elaborando una versión pública del informe, la cual quedará disponible en el portal institucional dentro del plazo de 15 días hábiles. Pero advierte: "Este Coordinador se encuentra analizando los resultados de la auditoría a fin de determinar la existencia de eventuales incumplimientos a la normativa vigente, lo cual, en caso de que proceda, será comunicado a vuestra Superintendencia a la brevedad".
Sin embargo, en una misiva enviada el viernes por el director ejecutivo del Coordinador a Transelec, se esboza el duro tono que tendría lo revelado en dicha auditoría. "Informo a Ud. que, como resultado de la ejecución de dicha auditoría, informada, se identificaron algunas brechas -relativas a prácticas y condiciones subestándares de las instalaciones auditadas- que requieren atención inmediata por parte de su representada", se revela en el escrito al que también tuvo acceso DF.
Con el objetivo que se subsanen los problemas detectados a la brevedad, el Coordinador instruyó a la transmisora enviar un cronograma con un plan de acción detallado -a más tardar el 10 de octubre- que permita corregir los hallazgos.
"Este plan de acción debe considerar la solución de los hallazgos de criticidad 'Alta' en un plazo máximo de tres meses, los de criticidad 'Media' en un plazo máximo de seis meses y los de criticidad 'Baja' en un plazo máximo de doce meses, contados desde la recepción de la presente comunicación", se explica en el documento que -entre otros- fue enviado con copia al gerente general de Transelec, Arturo Le Blanc.
El cruce entre el Coordinador y la transmisora
La firma, la principal transmisora eléctrica del país y una de las protagonistas de esta trama, fue apuntada por el organismo técnico que coordina el Sistema Eléctrico Nacional a los pocos días de ocurrido el apagón en cuanto a que la indisponibilidad del sistema Scada de Transelec resultó determinante para la recuperación del sistema.
Al respecto, Transelec ha asegurado que aquello no impidió la recuperación del servicio tras el apagón. Entre otros argumentos, indicó que el sistema Scada quedó disponible a las 17:39 horas, lo que se contrapone con lo señalado en el informe diario del 25 de febrero, que apunta a que la empresa informó que a las 18:16 horas logró la recuperación de éste.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Cámara Chilena de la Construcción y falta de pagos por parte del Minvu: hay empresas "con serias consecuencias para su operación y para el avance de las obras"
El presidente del gremio, Alfredo Echavarría, hizo un llamado a que el presupuesto 2026 "considere los recursos necesarios para evitar que dentro de un año la construcción de viviendas vuelva a verse comprometida por la falta de pagos oportunos por parte del Estado".
Las abogadas que lideran la estrategia jurídica del histórico acuerdo entre Codelco y Anglo
Abogadas con ADN minero, de gran expertise técnico y, sobre todo, con un perfil dialogante —como destacan sus pares— fueron piezas clave para coordinar a los equipos internos, externos y a sus respectivas contrapartes.
A tres años de su lanzamiento, ScaleX enfrenta falta de liquidez, pérdida de patrocinadores y bajo interés de inversionistas
Las startups acusan que hay un mercado inmaduro y pocas empresas listadas, pero coinciden en que los institucionales podrían darle el impulso que necesita.
La crisis de la gigante UHG y los movimientos en su plana ejecutiva que decidirán el destino de Empresas Banmédica
Tras anunciar la venta de su filial chilena, la estadounidense enfrentó una seguidilla de tropiezos que redujo en 40% su valor bursátil y derivó en la salida del principal ejecutivo a cargo de la operación.
BRANDED CONTENT
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete