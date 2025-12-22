BHP abre proceso de "expresión de interés" de cara a mega licitación eléctrica para sus operaciones mineras en Chile

Involucra un volumen de energía estimado entre 4 y 6 TWh/año y contempla el inicio de suministro desde el 1 de enero de 2032.

Una nueva licitación lanzó BHP. La minera australiana abrió hace solo unos días el llamado de expresión de interés para el suministro de energía eléctrica renovable para sus operaciones en Chile, dirigido a empresas interesadas como generadoras y desarrolladoras de proyectos de energía eléctrica nacionales e internacionales, el cual involucra un volumen de energía estimado entre 4 y 6 TWh/año, es decir, 4.000 GWh/año y 6.000 GWh/año.

El proceso de expresión de interés liderado por BHP para una próxima licitación de suministro de energía eléctrica destinada sus operaciones mineras en Chile contempla el inicio de suministro desde el 1 de enero de 2032 y una duración del contrato de hasta 20 años.

Tal como ha sido la tónica respecto a procesos previos, el origen de la energía es 100% desde fuentes renovables, lo que es ampliamente valorado en la industria de acuerdo a las exigencias medio ambientales.

En cuanto a los puntos de entrega, corresponden a las barras de consumo de Escondida, Spence y Cerro Colorado. La primera es la mayor operación cuprífera del mundo y registró ganancias netas de US$ 3.777 millones entre enero y septiembre de este año, siendo un 45% superior a lo alcanzado en igual período de 2024, explicada por una mayor producción y caída de costos.

Consultada por DF, la minera declinó referirse al proceso en curso.

Sin embargo, no es la primera megalicitación que impulsa la australiana. En diciembre de 2018, DF reveló que la minera había lanzado hace unas semanas una licitación de suministro privada para abastecer con energías renovables sus operaciones. Lo que estaba en juego era un volumen de energía de 6.000 GWh anual para contratos de 10 a 15 años. En ese momento, se comentó que este proceso supondría unos US$ 3 mil millones en contratos.

Meses después, el proceso entró en tierra derecha. En un comunicado enviado en mayo de 2019, la minera oficializó el concurso. "Con el propósito de acelerar su transición hacia fuentes de energía bajas en emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), BHP ha iniciado un proceso de licitación para el suministro de energía eléctrica a sus operaciones en Chile en el largo plazo. Este proceso es la continuación de una consulta indicativa realizada a fines de 2018", se sostuvo.

En ese momento, BHP detalló que la licitación consideraba adjudicar hasta 6 TWh/año, dividido en dos bloques de suministro: el primero a partir de julio de 2021 y el segundo, desde enero de 2022.

"Como resultado del proceso de licitación y aprovechando las condiciones únicas que tiene Chile en materia de recursos renovables, BHP aspira a, entre otros, acelerar su transición hacia este tipo de generación eléctrica, en línea con sus metas globales de sustentabilidad", se puntualizó en el escrito.

Dicho proceso generó fuerte interés en la industria.