Cerro Dominador entra en fase de pruebas de cara a retorno a operación después de tres años
Si bien se esperaba su regreso a partir del 5 de abril, como adelantó el Coordinador, sigue realizando maniobras para sincronizar con el sistema.
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El proyecto Cerro Dominador, ubicado en la Región de Antofagasta, que se erige como la primera planta de concentración solar de potencia (CSP) en América Latina, alista su retorno. Tras casi tres años sin entregar energía continua al sistema, la iniciativa -que involucra una inversión de US$ 1.400 millones- entró en fase de pruebas.
Fuentes explican que el programa del testeo lo define el propietario y es informado al Coordinador Eléctrico. Esta etapa tiene efectos económicos, porque una central generadora en pruebas no marca precio, entrando de alguna manera forzada al despacho. Así, no se asegura que se le reconozca su costo variable, es decir, toma la tarifa que define el sistema o las otras plantas que están en operación comercial. Además, no tiene remuneración de potencia.
El 24 de marzo, el subgerente de programación y análisis económico del Coordinador Eléctrico, Juan Pablo Ávalos, en una jornada técnica para empresas coordinadas, adelantó “el retorno de la central de concentración solar Cerro Dominador a partir del 5 de abril”.
De esta manera, si bien algunos han dado por hecho la vuelta plena a operación comercial, lo cierto es que aún no sucede.
El reinicio marcaría un hito relevante en la historia de la obra, que se inauguró en junio de 2021 tras seis años de construcción. La iniciativa, de 210 MW de capacidad, combina una planta fotovoltaica de 100 MW más una termosolar de 110 MW. Su central fotovoltaica convencional ha seguido inyectando energía al sistema, pero la planta termosolar Cerro Dominador no está en funcionamiento. Esto, porque al detectarse fisuras en dos tanques de sales calientes -clave para que pueda entregar energía día y noche- debió comenzar un largo proceso de reconstrucción.
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