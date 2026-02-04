Conexión Kimal-Lo Aguirre tras iniciar construcción de megalínea: advierte que "coordinación público-privada seguirá siendo clave para cumplir plazos, estándares y compromisos"

El gerente general de la firma, Sebastián Fernández, aseguró que "es en este período donde se juega la credibilidad de los proyectos, la confianza de las personas y el futuro de la infraestructura en Chile".

Con la presencia del biministro de Economía y Energía, Álvaro García, junto a sus pares de Hacienda y Medio Ambiente, Nicolás Grau y Maisa Rojas, respectivamente, e incluso el embajador de la República Popular China en Chile, Niu Qingbao, se realizó este miércoles la ceremonia de inicio de la construcción de la megalínea Kimal-Lo Aguirre, el proyecto de transmisión más extenso que se alista a ser construido en el país que unirá Antofagasta y Santiago e involucra una inversión de unos US$ 1.500 millones.

En la cita, el gerente general de Conexión Kimal-Lo Aguirre, Sebastián Fernández, recalcó que dan inicio a la construcción de una obra clave para el desarrollo del país, pero también "estamos aquí para hacernos cargo de una realidad". "Chile necesita este tipo de proyectos con urgencia. La transición energética no es un reto del futuro, es una urgencia del presente", sentenció.

Fernández aseguró que la seguridad energética no es una discusión técnica, es una condición básica para el desarrollo económico, social y ambiental del país, agregando que para enfrentar este desafío, ningún actor puede hacerlo solo.

"Ha sido un proceso exigente, largo y complejo y eso también demuestra algo importante: los proyectos estratégicos requieren instituciones sólidas, coordinación temprana y visión país, porque cuando el Estado, las comunidades, la academia y el sector privado trabajan de manera articulada, los proyectos avanzan con mayor certeza, mayor legitimidad y mayor valor para los territorios", sostuvo.

Y advirtió: "Hoy comienza una nueva etapa. Más de tres años de construcción donde la coordinación pública privada seguirá siendo clave para cumplir plazos, estándares y compromisos. La construcción de Kimal-lo Aguirre no es un desafío menor".

Sobre este último punto, el ejecutivo indicó que la etapa de construcción será también una etapa de presencia permanente en terreno de coordinación con autoridades, con comunidades y con actores locales y de cumplimiento estricto de cada compromiso asumido.

Asimismo, recalcó que un principio que guiará todo lo que harán desde hoy es la seguridad: "Seguridad de las personas no es negociable. En un proyecto de esta magnitud, la seguridad no puede ser un anexo ni un eslogan", dijo. Y lanzó: "Hoy iniciamos años de trabajo continuo y es en este período donde se juega la credibilidad de los proyectos, la confianza de las personas y el futuro de la infraestructura en Chile".

En su intervención, el biministro García destacó a la megalínea como un "proyecto estratégico para el desarrollo de Chile". "Como Gobierno nos declaramos muy satisfechos de que este proyecto vea la luz e inicie su construcción", lanzó.

Tras la ceremonia, agregó que este es un proyecto clave para el desarrollo del país porque trae energía más limpia, más barata y más segura al territorio nacional desde Antofagasta a la Región Metropolitana.

"Habilita que la energía limpia y barata del norte llegue al centro del país, proveyendo energía más barata para los clientes y también aportando a las propias empresas eléctricas que hoy venden a un costo muy bajo en el norte, pero no llega al centro del país. Así como es importante económicamente, también lo es ambientalmente", dijo García, agregando que estabiliza el sistema y aporta seguridad al sistema eléctrico.

Consultado por la forma en que se pueden abaratar los costos con este proyecto considerando que los costos de transmisión se traspasan a los clientes, García explicó que se abaratarán los costos porque llega energía que es más barata en el norte y que no está disponible en el centro del país en este momento. "Eso, por supuesto, va a tomar un tiempo. Primero porque la línea se tiene que construir y segundo porque tienen que salir de operación y generar formas de generación más sucias y más caras, siendo reemplazadas por las del norte", añadió.

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, destacó que el Estudio de impacto Ambiental (EIA) "fue muy bien realizado". "Creo que es un excelente ejemplo de que cuando un proyecto es bueno, fluye, avanza en la evaluación ambiental y en prácticamente dos años obtuvo su permiso ambiental, su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y ha estado obteniendo también sus permisos sectoriales".

En tanto, el presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico, Juan Carlos Olmedo, comentó que, desde el punto de vista del desarrollo de la red, el proyecto Kimal-lo Aguirre en HVDC es un proyecto relevante ya que permite transferir los bloques de energía renovables de la zona norte del país hacia la zona central donde se concentra la demanda.

Y, además, dijo, "el proyecto también es clave en el sentido de viabilizar la transferencia de estos bloques para la electrificación de la demanda. O sea, todo lo que es electromovilidad y reemplazo de los combustibles fósiles por fuentes eléctricas en todo lo que es calor y uso más intensivo de la electricidad".

Fraccionamiento pesquero

En otros temas de la contingencia, García fue consultado por si considera el Gobierno que la ley de Fraccionamiento Pesquero vulnera derechos de propiedad de las empresas, como está acusando Camanchaca en su demanda contra el Estado. Al respecto, el biministro destacó que "la ley de Fraccionamiento Pesquero es una ley de la República aprobada en el Congreso Nacional por una amplísima mayoría de los parlamentarios, por lo tanto, refleja el sentir de los representantes democráticamente electos de todo el país", agregando que sustituye una ley que fue altamente cuestionada.

Y comentó: "En todo caso, la empresa Camanchaca en esta ocasión ha optado por judicializar el proceso. Nosotros somos muy respetuosos del proceso judicial y por lo tanto nos vamos a abstener de hacer comentarios sobre su viabilidad hasta que la Justicia tenga un dictamen".