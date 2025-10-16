Contraloría inicia auditoría en la Comisión Nacional de Energía tras error en cálculos de las cuentas de la luz
El procedimiento se iniciará "de inmediato", anunció el órgano de control.
Una nueva arista abrió la Contraloría General de la República (CGR), en el marco de la polémica por el error de cálculo en las tarifas eléctricas.
Luego de que este jueves el Gobierno le pidiera la renuncia al ministro de Energía, Diego Pardow, reemplazándolo por el ministro de Economía, Álvaro García, el ente de control anunció el inicio de una auditoría a la Comisión Nacional de Energía (CNE), la entidad donde se detectó el error metodológico que derivó en un cobro superior a las cuentas domésticas en los últimos años.
"En relación con los hechos de público conocimiento, relativos al informe preliminar de la Comisión Nacional de Energía, la Contraloría General, a través de su Departamento de Investigaciones Especiales, iniciará de inmediato una auditoría de procesos en la CNE y demás instituciones intervinientes", dijo la entidad en su cuenta de X.
🔴 AHORA pic.twitter.com/5Mz5ti53BF— Contraloría (@Contraloriacl) October 16, 2025
