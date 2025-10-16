Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Energía
Energía

Contraloría inicia auditoría en la Comisión Nacional de Energía tras error en cálculos de las cuentas de la luz

El procedimiento se iniciará "de inmediato", anunció el órgano de control.

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 16 de octubre de 2025 a las 13:36 hrs.

electricidad gobierno Contraloría
<p>Contraloría inicia auditoría en la Comisión Nacional de Energía tras error en cálculos de las cuentas de la luz</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

¿Cómo Horst Paulmann repartió la herencia entre sus hijos?
2
Economía y Política

Sergio Urzúa: “Me gustaría ver a Dorothy Pérez en la Dirección de Presupuestos”
3
Economía y Política

Cambios en el principal gremio empresarial del país: Macarena Letelier dejará la gerencia general de la CPC
4
Empresas

TVN se comienza a desprender de activos en su plan de ajuste y evalúa opciones para el edificio corporativo
5
Mercados

Presidente de family office de los Cueto pone a los alternativos en el centro del mapa de inversión
6
Empresas

Grupo Luksic desactiva huelga sindical en Minera Antucoya y alcanza acuerdo con bono de $ 20 millones
7
Mercados

Banco de Chile sella alianza en inteligencia artificial con Microsoft
8
Empresas

Gobierno se defiende ante nueva crisis por cuentas de la luz y mundo político presiona por salida de Pardow o timonel de la CNE
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Innovación y Startups Fondos de Inversión Entre Códigos Salud Construcción

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete