ENAP suscribe contrato de suministro desde Vaca Muerta en Argentina por US$ 12 mil millones al 2033

Se estrecha la relación de Chile y Argentina a través de Vaca Muerta, la roca generadora de hidrocarburos de la cuenca neuquina, la cual se erige como el segundo yacimiento en términos de volumen de recursos de gas y el cuarto en materia de volumen de petróleo a nivel mundial.

Este jueves, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) y las empresas YPF, Vista Energy, Shell Argentina y Equinor, anunciaron la firma de contratos de suministro de crudo proveniente del sector de Vaca Muerta, con vigencia hasta junio 2033.

Los acuerdos, que permitirán abastecer en torno al 35% de la demanda anual de crudo de ENAP, contemplan el transporte de esta materia prima a través del Oleoducto Trasandino construido en la década de los 90 y que tiene más de 400 kilómetros de extensión.

Los contratos, suscritos tras un proceso de negociación y pruebas operacionales de más de dos años, involucran un valor proyectado cercano a los US$12.000 millones, convirtiéndolo -según la petrolera estatal- en el mayor acuerdo comercial en la historia de ENAP. De hecho, a modo de referencia, se comenta que el intercambio comercial anual total entre Chile y Argentina es hoy cercano a US$8.000 millones.

Precisamente, este oleoducto, tras 17 años de inactividad, retomó desde 2023 los envíos de petróleo hacia las instalaciones de ENAP en Hualpén, Región del Biobío, luego de un exhaustivo proceso de rehabilitación.

Según informó la petrolera estatal en un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), se estima que el primer envío de petróleo crudo en ejecución de los contratos descritos se realice en enero de 2026. Asimismo, el monto esperado a desembolsar por el crudo a adquirir en el período 2026-2033 es de US$12.000 millones, considerando los precios de referencia del mercado para ese lapso.

En el escrito enviado al regulador, el CEO de ENAP, Julio Friedmann, asegura que los contratos "tienen una importancia estratégica" para la compañía, "toda vez que permitirán estabilizar la operación de sus refinerías, así como reducir los riesgos y costos de las operaciones en la bahía de Talcahuano".

Según explica Friedmann, "ENAP importa casi la totalidad del crudo que utiliza como materia prima para la producción de combustibles y otros productos derivados de hidrocarburos. Los contratos informados podrían implicar, que el suministro desde los yacimientos de Vaca Muerta alcance hasta el 35% de los requerimientos de materia prima de la Empresa y sus filiales".

Si bien se precisa el monto esperado a desembolsar por el crudo a adquirir, el ejecutivo aclara que el impacto en resultados, sin embargo, "depende de otras variables tales como la venta y producción efectivas, así como reducción efectiva de costos, que será informado como parte de las entregas habituales de este tipo de información" al mercado y a la CMF.

En un comunicado, ENAP indica que -por ejemplo- la firma de estos contratos refuerza el posicionamiento anunciado recientemente por la estatal en torno a su negocio logístico, porque hará posible la exportación del crudo de Vaca Muerta a través del Terminal Marítimo de San Vicente, ubicado en Talcahuano, potenciando este punto como un nuevo hub para la salida de este producto por el océano Pacífico.

Asimismo, la transferencia por oleoducto reduce los tiempos de traslado del crudo y los costos financieros asociados a ello y que Enap mantiene plenamente vigentes sus capacidades de importación marítima internacional, fortaleciendo su flexibilidad ante contingencias que puedan ocurrir en la entrega desde Argentina.