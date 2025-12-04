Transmisoras eléctricas: Gobierno no descarta más sobrecobros y estima que en dos semanas sabrán impacto en tarifa

A las 10:30 horas de este viernes las empresas transmisoras eléctricas y la Asociación de Transmisoras de Chile se reunirán con el biministro de Economía y Energía, Álvaro García , luego de que este miércoles el Gobierno revelara los resultados parciales de un estudio sobre la base de datos para valorizar los activos de todas las empresas de transmisión en el período 2020-2023 , acusando una “deficiente información” aportada por las firmas .

El informe, que fue solicitado en enero por la Comisión Nacional de Energía (CNE) al Coordinador Eléctrico, se conocerá este viernes, por lo que en la cita se espera que las empresas sinceren sus posiciones frente a lo revelado y entreguen la información faltante.

Esto, en medio de las voces políticas que ya salieron a repudiar el nuevo flanco que se suma al error de la CNE y el yerro de Transelec (la principal transmisora del país).

“Hay información que no tiene respaldo y que no sabemos realmente cuál es el valor de los activos. Hay otra que es insuficiente para determinarlos. Y hay una tercera de menor tamaño que indica que se han sobrevalorado los activos. En esa situación, el Coordinador está bastante ciego para poder determinar los activos que las empresas tienen”, explicó García este jueves en CNN.

Esto dejó la evidente incógnita respecto a un eventual impacto en las tarifas. García no lo descartó: “Es temprano para deducir eso. Creo que vamos a demorarnos un par de semanas en poder hacer esos cálculos. Hoy solo tenemos la información de cuán buena o mala es la información. A partir de eso vamos a estimar la diferencia que tiene esa información con la valoración que reportaron las empresas”.

En una actividad pública, García añadió que “nos vamos a demorar aproximadamente dos semanas en calcularlo y probablemente nos vamos a encontrar con casos que sobrevaloraron su capital, lo que implica aumentar las tarifas, y otros que lo subvaloraron, lo que significa reducir las tarifas. Por lo tanto, no estamos en condiciones de hacer una afirmación sobre su impacto en las tarifas todavía”.

¿Se podría haber replicado el caso de Transelec, pero en el resto del sistema? “Eso es lo que podría ocurrir, efectivamente”, respondió García a CNN. Sin embargo, aclaró en una entrevista en ADN que esto no afectará la devolución de los sobrecobros que comienzan en 2026.

El titular de Energía ha insistido en que el sistema eléctrico requiere ser repensado. De hecho, reconoció en ADN que para valorizar las empresas de transmisión haya que recorrer cada torre de transmisión a lo largo de todo Chile , lo que “no es un sistema muy inteligente” y está “muy sujeto a errores”. “Eso es una de las cosas que tenemos que cambiar”, enfatizó.

Clientes eléctricos

Lo conocido genera suma preocupación en los clientes eléctricos. Consultado por DF, el director ejecutivo de Acenor, Javier Bustos, aseguró que “la situación precaria de los clientes eléctricos no da para más”.

“Consideramos urgente que se realice un cambio en cómo se calculan las tarifas y cómo estamos pagando la infraestructura de transmisión, ya que no puede ser que sólo los clientes terminemos pagando estos problemas”, dijo.

Y agregó que este caso “evidencia la necesidad de avanzar en mejoras estructurales en transmisión y en los procesos asociados al cargo único”.