Gobierno y demora en devolución de sobrecobros en cuentas de luz: "Se va a devolver todo lo que corresponde"

El biministro de Economía y Energía reconoció que no se ha podido restituir los sobrepagos. Y aseguró: "No tenemos ninguna responsabilidad como Ejecutivo y tampoco las empresas".

Tras participar en una actividad de Corfo, el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, abordó la espera que enfrentan para que las empresas generadoras puedan comenzar a devolver los sobrecobros en las cuentas de electricidad, ya que -según informó este martes DF- el decreto enviado por la cartera a Contraloría sigue en estudio por parte de esta última entidad. Mientras, ya se están devolviendo los recursos que corresponden al error cometido por la transmisora Transelec.

"Lo que se anunció de que a partir de enero se iban a devolver los sobre cobros en la cuenta de la luz va a ocurrir", sentenció la autoridad ante las consultas de la prensa.

Y sostuvo: "Esperamos que pronto salga de Contraloría y, por lo tanto, se inicie este proceso. Pero cualquiera que sea el día en que sale de Contraloría se va a devolver todo lo que corresponde a enero desde el 1 de enero en adelante. Y si algo no logra hacerse durante enero, se compensará en febrero. Todo lo que anunciamos se iba a devolver a la ciudadanía, será devuelto como corresponde".

Consultado por responsabilidades y si el proceso está estancado en Contraloría, el secretario de Estado indicó que "está siguiendo su proceso natural". "No lo llamaría estancado, diría que está haciendo el proceso y que va pronto a concluir", agregó.

Pero sinceró: "Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad como Ejecutivo en esta materia y ciertamente tampoco las empresas. Las empresas van a tener que cumplir con lo que el decreto señala y devolver todos los recursos a la ciudadanía".

Asimismo, García comentó que lo que están revisando profundamente y con un equipo transversal de todos los sectores políticos es cómo mejorar el sistema regulatorio eléctrico y que incorporarán a personas del Gobierno que viene para que se hagan propias estas sugerencias y ojalá las impulsen.

Según detalló, están ya concluyendo ese trabajo que implica cambios muy importantes en el sistema eléctrico y también muy necesarios para darle plena satisfacción a la ciudadanía en términos de seguridad y de costos de la electricidad.

En cuanto al proceso de caducidad de la concesión de Enel, el cual contempla la elaboración de un informe por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) que ya está en fase final según reconoció la entidad a DF, García reafirmó su expectativa: "Está en pleno proceso de investigación. Esperamos concluirlo dentro de este Gobierno".

Próximo Gobierno

De cara al cambio de administración, García indicó que el Presidente Boric les ha dado instrucciones de que tienen que hacer una transición ejemplar hacia el próximo Gobierno. "Estamos muy preparados para hacerlo. Estamos iniciando contactos directos con personeros que van a asumir en el próximo Gobierno para poner a disposición todo lo que hemos hecho y lo que a nuestro juicio se debe seguir haciendo".

Aseguró: "Nuestra intención es que Chile le vaya bien y, por lo tanto, vamos a hacer todo lo que está en nuestro poder para asegurar que el próximo Gobierno tome las iniciativas que a nuestro juicio el país necesita".

Y agregó que tienen un listado concreto de iniciativas que ya están en curso u otras que deben iniciarse, y que será entregado a los representantes del Presidente electo.

Sobre estas iniciativas, destacó que en la cartera tienen el proyecto de ley que hace viable la industria de hidrógeno verde que está en el Congreso y que requiere del apoyo político de la oposición; y el proyecto Afide que crea una agencia de financiamiento de la inversión para la innovación que también está en su último trámite parlamentario y donde el apoyo de la actual oposición futuro Gobierno es clave. A esto, sumó que "tenemos muchas iniciativas en marcha como las propuestas de cambios regulatorios al sistema eléctrico o completar la implementación de la ley de permiso sectorial en particular".