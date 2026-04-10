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Katie White, ministra de Asuntos Climáticos del Reino Unido: “Las acciones para abordar el cambio climático se han acelerado”

La autoridad británica asegura que “la crisis en Medio Oriente ha hecho que nuestra misión sea aún más importante”.

Por: Karen Peña

Publicado: Lunes 13 de abril de 2026 a las 04:00 hrs.

Karen Peña
<p>Katie White, ministra de Asuntos Climáticos del Reino Unido: “Las acciones para abordar el cambio climático se han acelerado”</p>

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