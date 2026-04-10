Katie White, ministra de Asuntos Climáticos del Reino Unido: “Las acciones para abordar el cambio climático se han acelerado”

La autoridad británica asegura que “la crisis en Medio Oriente ha hecho que nuestra misión sea aún más importante”.

Destacar el rol del Reino Unido como socio estratégico en energías limpias, transición energética, cadenas de suministro y minerales críticos; y explorar nuevas oportunidades de colaboración con los sectores público y privado en materia climática, fueron parte de los objetivos de la visita a Chile de la subsecretaria de Estado Parlamentaria para Asuntos Climáticos de ese país, Katie White.

Tras aterrizar en suelo chileno el 22 de marzo, la política británica tuvo una intensa agenda durante tres días donde -junto con visitar el Parque Andino Juncal y la Minera Los Bronces de Anglo American- se reunió con líderes empresariales, la ministra de Energía, Ximena Rincón, y también la titular del Medio Ambiente, Francisca Toledo.

Aunque hay voces que apuntan a una ralentización en la lucha contra el cambio climático en el mundo, la autoridad-en entrevista con DF- asegura que “las acciones para abordar el cambio climático se han acelerado”. “Los países todavía están avanzando y, lo que es muy importante, las empresas están avanzando muy rápido debido al cambio climático pero también a la seguridad energética y las oportunidades de la electrificación. Por distintas razones, creo que la respuesta es que ya no puede detenerse este movimiento. Se va a dar dentro del tiempo dentro del cual los desafíos del cambio climático tienen que ser abordados. Eso es lo que tenemos que decidir nosotros”, explica.

En esa línea, apunta a que el conflicto de Medio Oriente dio más sustento a la necesidad de acelerar la lucha contra el cambio climático. Relata que, tras asumir hace 18 meses, su Gobierno presentó una misión de energía limpia más ambiciosa motivada por tres razones: cambio climático, seguridad energética y las cuentas de los consumidores.

“La crisis en Medio Oriente ha hecho que nuestra misión sea aún más importante, por lo que estamos viendo cómo podemos acelerar la transición hacia la energía limpia, porque nos ayuda con la seguridad energética y también con las cuentas de energía”, dice.

Y añade: “A largo plazo, tenemos que invertir, pero también queremos depender menos de otros países y asegurarnos de aprovechar mejor nuestros recursos naturales”.

Consultada por la factibilidad de que se impulsen nuevas industrias, afirma: “Definitivamente hay oportunidades para Chile en el hidrógeno verde. Ahora, hay muchas oportunidades en la electrificación y hay una gran oportunidad con los minerales críticos en electrificación”.

- ¿El Gobierno de Donald Trump ha implicado un retroceso en esa lucha contra el cambio climático?

- Me reuní con el secretario de Energía norteamericano con respecto a la energía nuclear. Estamos totalmente de acuerdo y hemos acelerado nuestra alianza (en fortalecer la seguridad energética y garantizar cadenas de suministro de energía).

Creo que el multilateralismo sigue siendo muy importante, pero también ahora en la fase de acciones prácticas tenemos que trabajar en conjunto. Eso es parte de la razón del viaje a Chile, porque tenemos alineamientos compartidos. Me reuní con algunos de los políticos de este país y estoy impresionada cuán similares son nuestros desafíos. Y todos estamos trabajando para abordarlos: queremos bajar las cuentas en primer lugar, pero también tener seguridad energética, abordar el cambio climático y sacar ventaja de las oportunidades económicas que surjan.

- ¿Cuál es su percepción de cómo está avanzando Chile contra el cambio climático y también en descarbonización?

- He tenido una visita maravillosa (...) Me impresionó la reunión con los líderes empresariales, su compromiso para avanzar en el ritmo que se necesita con esto, que es similar a lo que vemos en el Reino Unido. Creo que tenemos políticos que quieren manejar estos desafíos reales que enfrentamos y tenemos una comunidad de negocios que está comprometida para lograrlo.