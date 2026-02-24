SEC cursa dos nuevas sanciones por mega apagón de febrero de 2025 y ya suma multas por más de US$ 33 millones
La autoridad multó a CGE Transmisión y Engie Energía con $ 4.176 millones cada una por falta de mantención para operar sistema Scada.
Otra nueva ronda de sanciones, esta vez por falta de mantención en las instalaciones de respaldo del sistema de comunicación Scada, cursó este martes la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), liderada por Marta Cabeza. A casi un año del trágico evento que cortó el suministro eléctrico al 98,5% de la población del país, la entidad confirmó que ha multado a las empresas CGE Transmisión y Engie Energía, con un total de 120 mil Unidades Tributarias Mensuales, UTM, esto es algo más de $ 8.350 millones, casi US$ 10 millones.
El desglose de las multas es de 60 mil UTM, para cada una de estas dos empresas, esto es $ 4.176 millones por compañía, casi US$ 5 millones por empresa.
Estas sanciones se añaden a las aplicadas el pasado viernes 20 de febrero, cuando se dieron a conocer las multas a Interchile, Transelec, Alfa Transmisora, y los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional.
Según la SEC, la indagatoria por el megaapagón ha permitido aplicar multas por más de $ 29 mil millones.
Al respecto, la titular de la SEC, Marta Cabeza, sostuvo que “estas nuevas multas se suman a las ya aplicadas la semana pasada, porque forman parte de la misma investigación. Esta indagación implicó el análisis exhaustivo de miles de antecedentes técnicos y operativos, lo que nos permitió determinar responsabilidades concretas en las circunstancias que derivaron en la interrupción del suministro eléctrico, su extensión y duración, tanto de las empresas sancionadas como de los Consejeros del Coordinador”.
La superintendenta añadió que la investigación aún no se ha cerrado completamente, por lo que no descartó la aplicación de nuevas sanciones contra las empresas que ya se encuentran con formulaciones de cargo, desde agosto del año pasado, por su presunta responsabilidad en este caso.
