SEC cursa dos nuevas sanciones por mega apagón de febrero de 2025 y ya suma multas por más de US$ 33 millones

La autoridad multó a CGE Transmisión y Engie Energía con $ 4.176 millones cada una por falta de mantención para operar sistema Scada.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Martes 24 de febrero de 2026 a las 12:47 hrs.

Nuevas multas

