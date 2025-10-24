Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Energía
Energía

La luz bajará en enero: Gobierno anticipa descenso de 1,5% a 2% en las cuentas tras acuerdo con Transelec

El ministro García anunció la devolución de US$ 135 millones cobrados en exceso a los usuarios. A este ajuste se sumaría la reducción esperada por parte de las generadoras.

Por: José Tomás Rodríguez

Publicado: Viernes 24 de octubre de 2025 a las 16:50 hrs.

Energía GENERADORA deuda Transmisión Eléctrica empresas Distribución Eléctrica
<p>La luz bajará en enero: Gobierno anticipa descenso de 1,5% a 2% en las cuentas tras acuerdo con Transelec</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

Hijo de Heike Paulmann aterriza en The Fresh Market como pasante
2
Mercados

Quién es quién en la nueva estructura de inversiones de BICE tras adquirir a Security
3
DF MAS

Otra polémica en Zapallar... por proyecto inmobiliario
4
Señal DF

Agustín Amoretti, gerente general de Tesla Chile: "El Tesla que se vende en Chile hoy tiene el mejor precio del mundo"
5
Señal DF

Las acciones con mejor retorno por dividendo de la bolsa chilena
6
Señal DF

Disputa en clan Hites escaló a la esfera penal: Pamela Hites presentó querella por "estafa y administración fraudulenta" contra su hermano
7
Mercados

Arauco recauda más de US$ 800 millones con el mayor bono corporativo local que se haya colocado en la historia de Chile
8
Economía y Política

A poco más de un día de que comience a regir cambio tributario, aumentan las plataformas inscritas en el SII para pagar el IVA a las importaciones
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Laboral & Personas Innovación y Startups Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete