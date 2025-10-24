La luz bajará en enero: Gobierno anticipa descenso de 1,5% a 2% en las cuentas tras acuerdo con Transelec

El ministro García anunció la devolución de US$ 135 millones cobrados en exceso a los usuarios. A este ajuste se sumaría la reducción esperada por parte de las generadoras.

A una semana de haberse convertido en ministro de Energía, además de mantener la titularidad de Economía, Álvaro García anunció este viernes un acuerdo con la empresa transmisora Transelec para la devolución de los cobros en exceso realizados a los usuarios.

Según explicó el sucesor de Diego Pardow, se reintegrará la totalidad de los recursos que, de conformidad con las estimaciones del ministerio, alcanzan los US$ 135 millones y que -a partir del próximo año- serán restituidos a la ciudadanía.

“Transelec ha aceptado devolver la totalidad de los recursos que había cobrado en exceso. Por lo tanto, a partir del próximo 1 de enero todas las boletas van a reflejar una reducción en las tarifas”, anunció.

García adelantó que se difundirá la información para que los consumidores puedan verificar la devolución: “Para asegurarnos de que las personas entiendan esto, vamos a incluir la información en la boleta. Vamos a difundirla ampliamente y también hemos iniciado un curso de capacitación a las organizaciones de consumidores para que ellos, a su vez, difundan cómo las personas pueden verificar que lo que les fue cobrado en exceso está siendo debidamente devuelto”.

En función del tiempo que pueda tomar la auditoría a Transelec -que se mantiene-, el ministerio estimó que los montos coinciden con los autodenunciados por la empresa, por lo que se aceptó el acuerdo. Sin perjuicio de esto, si se detecta alguna diferencia, también deberá ser restituida más adelante, dijo el secretario de Estado.

“La información fue revisada por la Comisión Nacional de Energía y, además, hemos solicitado al Coordinador Eléctrico que haga la auditoría. Si esa auditoría concluyese que deben ser devueltos más recursos, Transelec tendrá que devolver todos esos recursos adicionales”, advirtió García.

El secretario de Estado explicó que “son US$ 135 millones que se devuelven de inmediato para que el Coordinador Eléctrico los administre, incorporándolos en una rebaja en la boleta de cada mes durante el proceso de fijación tarifaria, que va de enero a junio inclusive”.

Respecto al monto de la reducción, García señaló que la rebaja se suma a los montos que deberán devolver las generadoras y que, por lo tanto, darán una cifra exacta una vez que ambos procesos estén concluidos.

Sin embargo, adelantó que la rebaja podría llegar al 2% aproximadamente.

"Esta será del orden de 1,5% a 2% de la cuenta en promedio, porque ustedes bien saben que las cuentas difieren entre región y región, y entre usuarios dependiendo del nivel de consumo”, explicó el economista.

"No estamos negociando"

Tras las reuniones que había mantenido con las generadoras para abordar el proceso de fijación tarifaria del Precio Nudo Promedio (PNP), que lleva adelante la Comisión Nacional de Energía (CNE), García descartó que el Ejecutivo esté "negociando".

“Quiero aclarar que no estamos negociando. Nosotros informamos a las generadoras cuánto debían devolver a los usuarios por el exceso de cobro que habían hecho. Creo que tenemos un acuerdo respecto de ese monto, los US$ 115 millones. Pero tenemos un período abierto, que se inició la semana pasada, donde nosotros informamos a las generadoras cuánto debían devolver. Tienen hasta las 00:00 de la noche de hoy (viernes) para hacer observaciones a ese informe”, aclaró.

García también marcó una diferencia entre el error metodológico y la recepción de dineros indebidos. “Ya el error metodológico es una cosa. La recepción de recursos adicionales a lo que la Ley mandata es otra. Las empresas generadoras recibieron más recursos de los que les correspondía por un error, pero igual son más recursos que deben ser devueltos”.

Proceso de devolución

En cuanto al procedimiento, el ministro precisó que el calendario de devolución no depende solo del Ejecutivo. “La Ley nos mandata hacerlo durante el ejercicio tarifario, un ejercicio que involucra muchas etapas. Nosotros mandamos un informe técnico a las empresas; las empresas nos devuelven observaciones; debemos considerarlas, elaborar un informe final y enviarlo a la Contraloría, que también puede tener observaciones. Si las hay, se corrigen y a partir de ello, se publica en el Diario Oficial, señalando que el 1 de enero bajan las tarifas en el monto que corresponda. Ese es el procedimiento que estamos siguiendo”.

Por último, García subrayó que los cálculos fueron revisados, sin descartar a futuro nuevas deudas. “Los números que nos entregó esta transmisora fueron revisados por la Comisión Nacional de Energía. ¿El Coordinador Eléctrico podría identificar otros problemas? Sí. No lo sabemos aún”, concluyó.