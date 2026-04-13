CSAV repartirá suculentos dividendos en dos monedas: US$ 290 millones y otro en euros por 83,2 millones

"Estos dividendos serán financiados principalmente por la caja actual de la compañía y por los dividendos que recibiremos de Hapag-Lloyd", explicó el CEO, Roberto Larraín.

La Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) informó que el directorio, en sesión extraordinaria realizada este lunes, acordó proponer a la junta de accionistas el reparto de dividendos por US$ 290 millones y 83,2 millones de euros.

"Estos dividendos serán financiados principalmente por la caja actual de la compañía y por los dividendos que recibiremos de Hapag-Lloyd. Creemos que se trata de una atractiva propuesta para nuestros accionistas ya que representa más del 100% de la utilidad del año 2025", dijo el gerente general de CSAV, Roberto Larraín.

Estos repartos de utilidades, que serán pagados en pesos, se compondrán como sigue:

Dividendos denominados en dólares por un total de US$ 290 millones son, en realidad, tres pagos.

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El primero, el dividendo N°336, que es el mínimo obligatorio, por US$ 63,9 millones, equivalente a US$ 0,0012456662671 por acción. Este dividendo corresponde al 30% de la utilidad líquida distribuible del ejercicio 2025.

Por otro lado, el dividendo N°337, adicional, por US$ 149 millones, equivale a US$ 0,0029065546231 por acción. Este dividendo, correspondiente al remanente del 70% de la utilidad líquida distribuible del ejercicio 2025.

Además, el dividendo N°338, que es eventual, sumará US$ 76,9 millones equivalente a US$ 0,0014986111371 por acción. Este dividendo se cargará contra utilidades acumuladas al cierre del ejercicio 2025.

Estos dividendos se pagarán el día 20 de mayo de 2026, a los accionistas inscritos en el registro respectivo a la medianoche del día 14 de mayo de 2026.

Además, respecto al dividendo en euros por otros 83,2 millones de euros, equivalente a 0,0016212042230 euros por acción. Este dividendo se cargará contra utilidades acumuladas al cierre del ejercicio 2025.

Este dividendo se pagará el día 4 de junio de 2026, a los accionistas inscritos en el registro de accionistas a la medianoche del día 29 de mayo de 2026.