Enex planea abrir más de 10 nuevas tiendas upa! durante 2026 a nivel nacional
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Enex, licenciataria de Shell en Chile y parte del grupo Luksic, anunció la inauguración de más de 10 nuevas tiendas upa! a nivel nacional durante este año.
En el año 2025, abrió 11 nuevos locales, lo que representó la mayor cantidad de aperturas de los últimos cinco años.
El gerente de Negocios de Enex, Francisco Arzubi, aseguró que “las más de 10 nuevas aperturas -tanto en formato stand alone como en sus estaciones de servicio Shell- nos permitirá superar las 240 tiendas a nivel nacional. Este proceso irá acompañado de un plan de modernización de locales existentes, orientado a desarrollar espacios cada vez más multifuncionales”.
Este crecimiento estará acompañado de un mix ampliado de productos, servicios y marcas, además de una oferta de comida diferenciada, señaló Enex.
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