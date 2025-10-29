Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Industria
Industria

Ingresos de Cristalerías bajan 3,5% a septiembre ante alta tasa de comparación tras contabilización de indemnización por seguro el año anterior

En el segmento vidrio, la ganancia bruta del período alcanzó $ 16.783 millones. El resultado atribuible a los propietarios de la controladora fue de una pérdida de $ 6.701 millones.

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 30 de octubre de 2025 a las 04:00 hrs.

CRISTALES resultado de empresas
<p>Foto: Julio Castro</p>

Foto: Julio Castro

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Inédito: comisión mixta rechaza casi latotalidad del Presupuesto y deja en compleja posición al Gobierno
2
Economía y Política

Contraloría da duro golpe al proyecto de Gobierno que cambia el CAE por nuevo sistema de financiamiento
3
Empresas

"De mutuo acuerdo": El Corte Inglés confirma salida de Gaston Bottazzini tras un año como CEO en el grupo español
4
Empresas

Serviu RM arremete contra Falabella que demandó por no pago de un terreno: “Nos parece inaceptable”
5
Empresas

Viña Santa Rita acumula pérdidas por $ 2.978 millones al tercer trimestre
6
Empresas

Cobre supera los US$ 5 por libra mientras grandes mineras en Chile reducen sus costos productivos
7
Empresas

“Es una expropiación regulatoria”: gremios acusan al Gobierno de no escuchar por impacto de Ley SBAP
8
Mercados

Los posibles candidatos a las vacantes que deja el reordenamiento de LarrainVial
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Salud Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete