Ingresos de Cristalerías bajan 3,5% a septiembre ante alta tasa de comparación tras contabilización de indemnización por seguro el año anterior

Cristalerías de Chile reportó este miércoles sus resultados correspondientes a septiembre de 2025. En el período, las ventas consolidadas cayeron 3,5% alcanzando $ 283.552 millones.

La empresa -relacionada al grupo DF- explicó que esta disminución se explica “por la contabilización en el período enero-septiembre 2024 de la indemnización del seguro por el perjuicio por paralización del siniestro ocurrido a finales de 2022 por $ 10.929 millones en el segmento vidrios, sin considerar este efecto las ventas consolidadas subieron en $ 619 millones”.

En el período se registró un menor ingreso de Cristalchile en el segmento vidrios (-5,8%), sin considerar el efecto del seguro las ventas suben un 0,5%, un menor ingreso de S.A. Viña Santa Rita en el segmento vinos (-0,9%) compensado en parte por un alza de Ediciones Financieras (8%).

Por otra parte, los costos de explotación alcanzaron los $ 228.288 millones al tercer trimestre, un aumento de 2,6%, principalmente debido a mayores costos en el sector vinos.

Cristalerías reportó una ganancia por actividades operacionales al 30 de septiembre de 2025 de $ 1.059 millones, inferior a los $ 14.646 millones para igual período del año 2024, debido principalmente a la contabilización del seguro durante el periodo enero-septiembre 2024 en el segmento vidrios y al menor resultado del segmento vinos.

Los resultados por unidad de reajuste presentan una pérdida de $5.786 millones durante el periodo, que se comparan con una ganancia de $ 882 millones para el mismo período del año anterior.

Esta variación se explica por el resultado del segmento vino que alcanzó $ 5.757 millones de pérdida, en comparación con $ 1.341 millones de ganancia al tercer trimestre del año 2024. Esta última diferencia obedece a que en Argentina el segmento vino registró una pérdida de $ 3.335 millones al 30 de septiembre de 2025, producto de que en el 2025 la revalorización de las existencias es menor a la realizada en el año 2024. Por su parte, también en el segmento vinos en Chile el resultado por unidad de reajuste pasó de $ 1.420 millones de pérdida a septiembre del año 2024 a $ 2.422 millones de pérdida a septiembre del año 2025, debido a que se ha optado por tomar mayor cantidad de préstamos en UF.

A nivel individual, en el segmento vidrio la ganancia bruta del período alcanzó $ 16.783 millones.

Finalmente, el resultado atribuible a los propietarios de la controladora fue de una pérdida de $ 6.701 millones a septiembre del año 2025, comparado con una pérdida de $ 2.011 millones en el mismo período del año anterior.