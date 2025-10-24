La disputa por el registro de la marca Isla de Pascua
A mediados de 2022, la empresa Comercial Import & Export Persona Ltda. solicitó el registro de la marca Isla de Pascua, para pescados y mariscos.
“Resulta inconcebible y ajeno al sentido común que una empresa pretenda obtener un monopolio legal sobre la expresión Isla de Pascua”, dijo el municipio en su oposición al registro marcario.
En mayo de este año, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial rechazó la solicitud de registro.
La empresa recurrió al Tribunal de Propiedad Industrial (TPI), para intentar revertir el fallo de primera instancia. Hace unos días, el municipio insistió en su rechazo. “Tampoco resulta saludable que la empresa ariqueña monopolice y capitalice toda la carga virtuosa, en términos de identificación, que posee la expresión Isla de Pascua”, dijo la instancia comunal.
