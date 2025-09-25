Larraín Matte, Cueto y Said analizan el momento de los negocios en América Latina
Los empresarios dieron a conocer sus visiones en el marco del Investor Conference de Credicorp Capital.
Noticias destacadas
En una conversación moderada por Sebastián Piñera Morel, que se desarrolló entre anécdotas, risas y aplausos. Los empresarios Salvador Said, presidente de Scotiabank Chile y de Parque Arauco; Ignacio Cueto, presidente de Latam Airlines; y Bernardo Larraín Matte, presidente de CMPC, dieron a conocer sus visiones respecto al panorama latinoamericano para el desarrollo de negocios y en qué aspectos es realista esperar ver mejoras en el corto plazo. En el marco del Investor Conference de Credicorp Capital, en un panel titulado “Cómo hacer negocios en una Latinoamérica volátil”, los tres afirmaron que pueden sacar cuentas positivas hoy en día, pero enfatizaron que hay que tener perseverancia para poder enfrentar la volatilidad de la región.
Said: “Hay que tener un estómago bien preparado”, pero hay “grandes oportunidades”
“Estamos más preparados para esa volatilidad (...) uno también le asigna un premio al hecho de participar en estos mercados”.
Cueto: “En los últimos 20 años ha sido, por lejos, la región menos rentable”
“Si bien es cierto que estamos bien rasmillados tras haber hecho distintos negocios (...) vamos a tener que seguir haciéndolo”.
Larraín Matte: “Latinoamérica tiene todo para iniciar un nuevo ciclo de desarrollo potente”
“Por buenas empresas que tengamos, con un sistema político disfuncional, un Estado disfuncional, vamos a estar perdiendo mucho potencial de desarrollo”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Inmobiliaria acusa a jueces de tribunal ambiental de cometer “abuso grave” en litigio por millonario proyecto
La sociedad dijo que “no es una gran empresa minera que pueda soportar las tremendas pérdidas económicas” derivadas de un fallo de la judicatura ambiental, y que tampoco podrá “resistir una incertidumbre de años de judicialización y pendencia”.
A tres años de su lanzamiento, ScaleX enfrenta falta de liquidez, pérdida de patrocinadores y bajo interés de inversionistas
Las startups acusan que hay un mercado inmaduro y pocas empresas listadas, pero coinciden en que los institucionales podrían darle el impulso que necesita.
BRANDED CONTENT
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete