Latam anuncia la quinta venta secundaria de acciones desde que emergió de su proceso de reorganización
A través de un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero, Latam Airlines informó durante la tarde de este miércoles que recibió por parte de algunos de sus accionistas una solicitud para proceder con una nueva venta secundaria, que sería la quinta desde que la mayor aerolínea de Latinoamérica emergió de su reorganización bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EEUU.
Tal como ocurrió con muchos operadores ligados al sector turismo, la pandemia tuvo un duro impacto en Latam, que debió recurrir a sus principales acreedores para concretar un ajuste financiero. Tras un exitoso proceso, y fuera ya del Capítulo 11, muchos de esos acreedores, que entraron a la propiedad de la firma, ahora buscan liquidar sus posiciones a través de las denominadas ventas secundarias de papeles.
Latam precisó, sin embargo, que no existe por ahora una fecha determinada para la operación. “Cabe mencionar que de acuerdo a los términos del Acuerdo de derechos de Registrro (RRA, sigla en inglés), los accionistas vendedores tienen la facultad de determinar la fecha en que ocurra la referida quinta venta secundaria (…), estando incluso facultado para retractarse o modificar el tamaño de la misma. Por ende, la sociedad no tiene aún certeza de la fecha en la cual dicha venta secundaria podría tener lugar”.
Tal como ocurrió en las ocasiones anteriores, se contempla que esta nueva operación se concrete solo en Estados Unidos y otras jurisdicciones fuera de Chile.
La cuarta venta secundaria fue concretada el 9 de septiembre por el fondo Sixth Street Partners, e involucró 7 millones de Recibos de Depósito Americanos (ADR, sigla en inglés), con el compromiso de compraventa a US$ 47,6 por título, lo que implicó unos $ 23 por acción listada en la Bolsa de Santiago (cada ADR contiene 2 mil de estas acciones).
El proceso de venta secundaria le ha permitido a importantes inversionistas institucionales de Latam, como el mismo Sixth Street y el fondo Strategic Value Partners, realizar las ganancias esperadas con una inversión que comenzó cuando la aerolínea se encontraba en reestructuración.
