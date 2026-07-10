María José Gutiérrez recibe el premio Ejecutiva del Año 2026 en la categoría gerente general
La CEO del Grupo Enovus recibió la distinción de Mujeres Empresarias y DF en una ceremonia donde también se reconoció a otras cuatro categorías: gerente legal, de finanzas, comercial y de personas.
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Cinco mujeres fueron distinguidas por Mujeres Empresarias y Diario Financiero en la versión 17 del premio Ejecutiva del Año. Esta vez, se reconoció a representantes de las categorías gerenta legal, gerenta de finanzas, gerenta comercial, gerenta de personas y gerenta general.
“Hace 25 años, cuando nació Mujeres Empresarias, hablar de una mujer en la alta dirección era casi una excepción. Hoy la conversación cambió: hay más mujeres liderando, más referentes, más empresas que entienden que el talento no tiene género. Pero que la conversación haya cambiado no significa que las oportunidades lo hayan hecho al mismo ritmo. Y por eso este premio sigue siendo necesario. Porque visibilizar referentes importa”, dijo la directora de Mujeres Empresarias, Francisca Valdés, en la ceremonia de premiación, que se realizó este jueves en el ESE Business School, de la Universidad de los Andes.
“Durante 16 versiones reconocimos a una Ejecutiva del Año. Hoy damos un paso más: abrimos el reconocimiento a cinco categorías porque la alta dirección también cambió. Las decisiones estratégicas ya no se toman desde una sola oficina; se construyen desde distintas miradas, disciplinas y responsabilidades. Quisimos que este premio reflejara esa realidad”, explicó Valdés.
El director de Diario Financiero, José Tomás Santa María, enfatizó que “cuando se entregan este tipo de reconocimientos se suelen invocar argumentos de equidad y justicia, la necesidad de igualar la cancha entre hombres y mujeres. Sin duda es así. Pero la razón por la que un medio económico como Diario Financiero participa en un premio como este es distinta, y tiene que ver con que el liderazgo femenino en las empresas es, antes que nada, un asunto de competitividad”.
Agregó que DF cubre estos temas porque son historias económicas y, haciendo referencia al ambiente mundialero, afirmó que “lo vamos a mantener en la agenda, no como una causa de temporada, sino porque entendemos que un país que aspira a crecer no puede competir con la mitad de su talento sentada en la banca”.
En esta ocasión, se postularon 247 nombres únicos que fueron analizados por un comité interno bajo cuatro criterios: gestión empresarial, trayectoria, liderazgo e innovación. Luego, se presentaron tres finalistas por categoría al jurado.
Las ganadoras
En la categoría de gerente legal la ganadora fue la VP legal y seguridad corporativa de Walmart Chile, Ximena Santibáñez, quien fue la primera y única mujer gerente general de una cadena de retail en Chile.
La ejecutiva lideró la reconstrucción operacional durante el estallido social de 2019 y fue clave en la aprobación de un ambicioso plan de inversión por parte de la casa matriz, el más significativo de la compañía en Chile en años recientes.
Como gerente de finanzas fue reconocida la gerente de administración y finanzas de Ultramar Agencia Marítima, María Loreto Giacaman.
Con más de 15 años en el grupo Ultramar y 50 personas a cargo, ha liderado el financiamiento de proyectos estratégicos de gran escala, incluyendo la extensión de concesiones portuarias.
El premio a gerente comercial, en tanto, recayó en la gerente comercial de UC Christus, Macarena Herman. En 16 años en la Red UC Christus transformó la gestión comercial desde un modelo reactivo hacia una estrategia segmentada por tipo de prestación y financiador, incorporando análisis de datos por aseguradora, especialidad y comportamiento de pacientes.
Como gerente de personas fue reconocida Ximena Rojas, directora de personas y sostenibilidad de JetSMART.
La ejecutiva fue parte del equipo fundador de JetSMART y construyó su cultura desde cero. 10 años después, la aerolínea opera más de 54 aviones, ha transportado más de 50 millones de pasajeros, y mantiene indicadores de cultura organizacional y compromiso consistentemente por sobre los benchmarks de la industria.
En tanto, el premio de gerente general del año quedó en manos de la gerente general y CEO de Grupo Enovus, María José Gutiérrez. En nueve años transformó Grupo Enovus en un ecosistema educativo regional presente en siete países, con más de 250 mil estudiantes al año con un crecimiento sostenido y completamente autofinanciado que ha transformado la escala del grupo. El 55% de los cargos de liderazgo del grupo, además, son ocupados por mujeres.
Luis Felipe Irarrázaval, managing director, head of corporate banking & capital markets Chile de Scotiabank, y Luz María Antúnez.
Iniciativa Mujeres Scotiabank: Luz María Antúnez
El presentador del premio Ejecutiva del Año, Scotiabank, reconoció con la mención Iniciativa Mujeres Scotiabank a la VP de capital humano de Claro VTR, Luz María Antúnez.
En tres años en Claro Chile, Antúnez lideró una transformación cultural que subió a la compañía 74 posiciones en el ranking Merco Talento y formó a más de 600 colaboradores en alianza con el Tec de Monterrey y la Universidad de Chile. Claro lleva 18 meses consecutivos liderando la portabilidad móvil en el país.
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