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María José Gutiérrez recibe el premio Ejecutiva del Año 2026 en la categoría gerente general

La CEO del Grupo Enovus recibió la distinción de Mujeres Empresarias y DF en una ceremonia donde también se reconoció a otras cuatro categorías: gerente legal, de finanzas, comercial y de personas.

Por: Isabel Ramos

Publicado: Viernes 10 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

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<p>Las ganadoras del premio Ejecutiva del Año: Macarena Herman, María Loreto Giacaman, Ximena Santibáñez, María José Gutiérrez y Ximena Rojas.</p>

Las ganadoras del premio Ejecutiva del Año: Macarena Herman, María Loreto Giacaman, Ximena Santibáñez, María José Gutiérrez y Ximena Rojas.

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