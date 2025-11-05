Menor precio de la celulosa golpea a Arauco y pierde US$ 10 millones a septiembre
La firma ligada al grupo Angelini señaló que la situación económica en Estados Unidos continúa impactando la facturación de algunas de sus áreas de negocio.
Un año complejo ha tenido el brazo forestal del grupo Angelini, Arauco. Los ingresos de la empresa cayeron un 6,5% a septiembre de este año, alcanzando los US$ 4.565 millones y reportó pérdidas por US$ 9,9 millones en ese período, lo que se compara desfavorablemente con las ganancias obtenidas en el mismo lapso de 2024, cuando anotó US$ 371 millones de utilidad.
Respecto a sus distintas líneas de negocio, Arauco señaló que la facturación del sector de celulosa experimentó una baja del 10,8%, explicado por una disminución en los precios.
“Los inventarios mundiales de celulosa han presentado un incremento entre junio y agosto 2025, lo cual es normal para esta época del año debido al verano en el hemisferio norte. La sobreoferta de celulosa persiste en todos los mercados. Sin embargo, y a pesar de esta situación, hacia finales del tercer trimestre de 2025 se observó un repunte en los precios de celulosa fibra corta”, detalló en su análisis razonado la firma del grupo Angelini.
En China, Arauco señaló que la demanda continúa estable, a pesar de la sobreoferta en celulosa y papeles. Sin embargo, indicó que un productor de celulosa y papeles en China volvió a operar, luego de estar varios meses con sus plantas detenidas, lo que ha puesto más presión al mercado. En Europa, en tanto, hubo una leve recuperación de demanda de este producto y un aumento en precios de fibra corta hacia finales del trimestre.
En cuanto al negocio de madera aserrada, Arauco explicó que las ventas a septiembre han sido menores en 2025. La producción ha disminuido por el cierre del aserradero en Chile, efectuado el tercer trimestre de 2024 e impulsado por inconvenientes de abastecimiento, el cual representaba aproximadamente un 15% de la producción.
“Adicionalmente los mercados en general han presentado una demanda débil, por un menor crecimiento económico, disminución general de la actividad de la construcción, inestabilidad por temas geopolíticos y por la incertidumbre y cambios que genera la decisión de las tarifas de Estados Unidos”, recalcó Arauco.
En remanufactura, la empresa explicó que se mantiene un mercado con demanda débil, con sobre inventario en destino y sobreoferta, sumado a la incertidumbre generada por las tarifas de Estados Unidos.
