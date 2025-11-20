Nuevos movimientos en Aguas Andinas: Familia Cuneo compra acciones por cerca de $ 286 millones

Los dos directores de la compañía, Tomás Uauy y Giorgianna Cuneo, realizaron compras simultáneas de acciones de la sanitaria, adquiriendo en conjunto 785.235 de papeles.

La primera fue realizada por Inversiones Santa Victoria SpA, sociedad ligada al director Tomás Uauy Cuneo, que adquirió 385.430 acciones a un precio promedio de $ 364,46, por un monto total de $ 140.474.644. La transacción elevó su participación final informada a 0,24%.

Minutos después, Inversiones Cinque Terre SpA, vehículo de inversión asociado a la directora Giorgianna Cuneo Queirolo, hizo la misma operación: 385.430 acciones al mismo precio promedio, por un monto prácticamente idéntico: $ 140.474.636 y quedando también con una participación de 0,24%.

Pero la venta de Cuneo Queirolo continuó. Esta vez a título personal, ejecutó una compra adicional de 14.375 acciones por $ 5.231.587, a un precio promedio levemente menor –$ 363,94–. Su participación final quedó en torno a 0,05%.

En conjunto, las adquisiciones suman 785.235 acciones, por un monto consolidado cercano a $ 286 millones.

No es la primera vez que la familia Cuneo hace este mismo tipo de movimientos. En julio de este año, ya se habían registrado adquisiciones por cerca de $ 3 mil millones. Las operaciones también fueron realizadas por Uauy Cuneo y Cuneo Queirolo.

El momento de Aguas Andinas

La operación de los directores se da días después de que se publicaran los estados financieros del último trimestre de Aguas Andinas.

La compañía anotó un alza de 7,8% en sus ingresos y utilidades por $ 97.304 millones, con un crecimiento de 6,5% al cierre de septiembre.

Desde la firma señalaron que durante los últimos nueve meses ejecutó inversiones por $ 117.897 millones, 22% más respecto a lo desembolsado en el mismo período en 2024.