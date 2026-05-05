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Portazo de la Suprema a JetSmart: No hay riesgos anticompetitivos en licitación de ruta Santiago-Lima

El máximo tribunal respaldó lo sentenciado por el TDLC y refrendó el concurso llevado a cabo por la JAC en 2023, donde adjudicó diez de las 13 frecuencias a Latam y tres a SKY.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Lunes 4 de mayo de 2026 a las 20:30 hrs.

JetSMART Corte Suprema Aerolíneas Libre competencia Catalina Vicuña
<p>Foto: Julio Castro.</p>

Foto: Julio Castro.

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