SAAM anota trimestre récord y eleva sus utilidades 48% hasta los US$ 64 millones

SAAM, compañía del grupo Luksic y principal empresa de servicios de remolque marítimo en América, reportó sólidos resultados al cierre del tercer trimestre de 2025, impulsados por un aumento en la actividad y mejoras operacionales en sus dos principales áreas de negocio: remolcaje y logística aérea.

Según informó la compañía, las utilidades acumuladas a septiembre alcanzaron los US$ 64 millones, lo que representa un incremento de 48% respecto del mismo período del año anterior. El Ebitda sumó US$ 158 millones (+15%), mientras que los ingresos llegaron a US$ 463 millones (+8%).

En el tercer trimestre en particular, SAAM destacó un desempeño récord, con utilidades por US$ 24 millones, un alza de 97% anual, ingresos por US$ 161 millones (+12%) y Ebitda de US$ 58 millones (+23%).

“Tuvimos un trimestre récord en resultados, gracias a una mayor actividad y mejor mix de servicios, combinada con mayores eficiencias operacionales. Hemos dado pasos importantes para consolidar nuestras capacidades con alta calidad de servicio, respeto por el medio ambiente y seguridad”, señaló el gerente general, Macario Valdés, en un comunicado.

Crecimiento y sostenibilidad

Durante el período, SAAM Towage y Aerosan mostraron estabilidad en sus operaciones, pese a la volatilidad del comercio exterior. Entre los hitos del trimestre, la empresa destacó el acuerdo para adquirir el 30% restante de Intertug, con lo que pasará a controlar el 100% de la compañía que opera en Colombia y México.

Asimismo, inició operaciones del primer remolcador eléctrico de Latinoamérica en Puerto Chacabuco e incorporó dos nuevos remolcadores destinados a Chile y Perú. En agosto, SAAM Towage registró un récord mensual de faenas, con más de 13.500 maniobras portuarias

El directorio, además, probó la distribución de un dividendo provisorio por US$ 20 millones, con cargo a las utilidades de 2025, que se pagará a partir del 4 de diciembre a los accionistas registrados al 28 de noviembre. El monto equivale a US$ 0,002054 por acción, y se cancelará en pesos según el tipo de cambio vigente cinco días antes del pago.