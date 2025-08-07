Utilidades de Agrosuper crecen 170% y empresa alerta por impacto de aranceles en mercado del salmón
Agrosuper cerró el primer semestre con un crecimiento interanual de un 7,1% en sus ingresos, los que se elevaron a US$ 2.294 millones. El aumento, en concreto, estuvo impulsado por un 8,9% de mayores ventas en segmento Carnes y un 6,4% en el segmento Acuícola.
Con todo, las ganancias del holding de la familia Vial estuvieron cerca de triplicarse, elevándose a los US$ 261 millones, un 170% más que lo obtenido en la primera mitad de 2024.
En su análisis razonado, Agrosuper explicó el mercado del pollo mantiene condiciones estructurales favorables con un crecimiento del consumo que supera el promedio histórico, a pesar de algunos ajustes “relevantes” en las exportaciones debido a brotes de gripe aviar en Brasil. Respecto al cerdo, la firma anotó que su producción mundial se mantuvo estable, con leves aumentos en algunas regiones.
Respecto al salmón, negocio en el que el conglomerado opera a través de AquaChile, la principal salmonera del país, Agrosuper explicó que la oferta ha crecido impulsada por Noruega (+26%) y Chile (+15%).
No obstante, EEUU, el mayor mercado para el salmón atlántico chileno, se ha visto afectado por la imposición de aranceles, lo que impulsó al alza los precios a público y precios de distribución de los importadores, con sus respectivos efectos en el consumo y la demanda.
