Meta y Blue Owl sellan mayor acuerdo de capital privado de la historia para el desarrollo de IA, por US$ 30 mil millones

Morgan Stanley estructuró un financiamiento récord de más de US$ 29.500 millones para el nuevo centro de datos de la compañía de Mark Zuckerberg en Luisiana, mediante un vehículo de propósito especial (SPV).

Por: Bloomberg

Publicado: Jueves 23 de octubre de 2025 a las 14:00 hrs.

