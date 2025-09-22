Barrick registra alza récord en bolsa tras reportes sobre el potencial de uno de los mayores descubrimientos de oro del siglo
Las acciones del productor canadiense escalaron hasta 20% luego de que informara que proyecto Fourmile, en Nevada, EEUU, tiene potencial para producir 750 mil onzas anuales de oro.
Las acciones de Barrick Mining viven su mayor alza en cinco años ante las perspectivas de que un proyecto estadounidense se convierta en una nueva e importante mina de oro, lo que mejora las perspectivas de una empresa afectada por reveses en lugares riesgosos.
El productor canadiense de metales registró su mayor repunte de cuatro días desde principios de 2020 luego de que una evaluación preliminar de su proyecto Fourmile en Nevada mostrara un potencial de hasta 750 mil onzas de producción anual de oro, lo que llevó a los analistas a aumentar las previsiones de precios para las acciones.
Barrick cotiza a su precio más alto en 12 años después de que el comunicado de la compañía del 16 de septiembre promocionara Fourmile como "uno de los mayores descubrimientos de oro del siglo". El hallazgo es notable porque encontrar y explotar nuevos yacimientos es cada vez más difícil y costoso, a medida que los accionistas presionan a las compañías mineras para maximizar sus ganancias.
Los hallazgos de oro también están atrayendo la atención gracias al alza de los precios de este metal, considerado refugio seguro, que alcanzó un nuevo récord este lunes.
Steven Green, de TD Cowen, fue uno de los analistas que elevó los precios objetivo para Barrick, calificando el proyecto como un "punto de inflexión". La elogiosa actualización de Fourmile se produce tras las interrupciones en los proyectos de Barrick en Mali, Papúa Nueva Guinea y Pakistán que, junto con los altos costos, habían afectado las valoraciones.
"Fourmile mejora la narrativa"
"Creemos que las acciones aún tienen un margen significativo para recuperar la valoración dado su bajo rendimiento en los últimos años", mientras Fourmile mejora la narrativa de la compañía, escribió Green en una nota a sus clientes el lunes.
En informes separados, el analista de Stifel, Ralph Profiti, estimó que Fourmile vale más de US$ 10 mil millones, mientras que Matthew Murphy de BMO Capital Markets proyectó su valor en US$ 9,2 mil millones.
Barrick subió hasta 8,2% a US$ 35,70 por acción en Nueva York este lunes, su nivel intradía más alto desde enero de 2013. La acción, que cotizaba 4,2% más a las 10:55 am, subió casi 20% desde que se publicó la actualización de Fourmile la semana pasada.
Los precios récord de los lingotes también están ayudando a las acciones.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
