Brazo minero de los Luksic produce un 9,5% menos de cobre en el primer semestre, pero confía en mejores leyes para cumplir su meta anual

"La proyección para este año permanece sin cambios, con una producción que va a ir en aumento durante los próximos meses gracias a mejores leyes y mayor procesamiento de minerales tanto en Los Pelambres como en Centinela”, señaló Iván Arriagada, presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals.

La menor producción en Los Pelambres y Centinela explica la reducción de 9,5% de la extracción de cobre del brazo minero del grupo Luksic, Antofagasta, en el primer semestre de este año, todo en línea con el plan minero, el cual contempla mejores leyes y más procesamiento en dichas faenas para los próximos meses.

“Logramos resultados consistentes durante el segundo trimestre, con una producción de cobre en línea con el trimestre anterior y con disciplina para controlar los costos. La proyección para este año permanece sin cambios, con una producción que va a ir en aumento durante los próximos meses gracias a mejores leyes y mayor procesamiento de minerales tanto en Los Pelambres como en Centinela”, aseguró Iván Arriagada, presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals.

Por otra parte, la compañía informó que, debido a una mantención prolongada en el concentraducto que utiliza Minera Los Pelambres, en el inventario de su planta concentradora permanecen unas 7.000 toneladas de cobre ya procesadas, las que serán reconocidas como producción filtrada en el segundo semestre.

De esta forma, el grupo mantiene su expectativa de producir entre 650.000 y 700.000 toneladas de cobre durante 2026, tal como había informado al mercado previamente.

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Menores costos de producción

Por otra parte, el brazo minero de los Luksic hizo ver que "la situación internacional ha producido un aumento en el precio de insumos claves para la producción minera, como el petróleo y el ácido sulfúrico".

Sin embargo, al considerar los ingresos por subproductos, el costo neto de caja se redujo a US$ 1,22 la libra, un 8% menor en comparación con igual periodo del año anterior.

"Tomando en cuenta las persistentes presiones inflacionarias que vive la industria minera, tras las interrupciones externas en los mercados del petróleo y de otras materias primas, seguimos concentrados en asegurar la cadena de suministros claves para garantizar su abastecimiento, junto con resguardar el control disciplinado de los costos, la excelencia operacional y la ejecución segura de nuestros proyectos de crecimiento”, agregó Arriagada.

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Avance en los proyectos

El ejecutivo informó que las inversiones del grupo en Centinela y Los Pelambres continúan avanzando con la expectativa de completar su comisionamiento el próximo año. En este sentido, indicó que “estamos avanzando en algunas actividades previas al comisionamiento en subsistemas aislados en el proyecto de la segunda concentradora de Centinela”.

“Además, durante el segundo trimestre aprobamos la inversión en la solución de suministro de agua a largo plazo de Zaldívar, en línea con la ampliación de la vida útil de la mina hasta 2051. Este proyecto también refleja nuestro compromiso con la gestión responsable del agua y soluciones de economía circular, ya que aprovecharemos agua tratada de la ciudad de Antofagasta”, afirmó el CEO de Antofagasta. Este sistema hídrico demanda una inversión de US$ 900 millones.

Por otra parte, Iván Arriagada destacó que el grupo sigue con sólidos resultados en seguridad, sin accidentes fatales y con una tasa de incidentes con tiempo perdido menor a 1.

Por otro lado y respecto al mercado del metal rojo, el ejecutivo reafirmó que los fundamentos del cobre se mantienen sólidos. Al respecto, dijo que “se registraron precios récord durante este primer semestre, lo que ese reflejo de una demanda robusta, mientras la oferta se mantiene limitada. Las expectativas de crecimiento en la demanda son muy positivas debido a la necesidad de avanzar en electrificación, seguridad energética, infraestructura digital e inteligencia artificial”.