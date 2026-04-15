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Minera del grupo Luksic baja 8% su producción en el primer trimestre pero compensa con gran reducción de costos

Antofagasta Minerals extrajo 143.000 toneladas a marzo, en línea con el plan minero. Los costos bajaron 30% debido al aumento de precios de subproductos como oro y molibdeno.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Miércoles 15 de abril de 2026 a las 10:23 hrs.

Valeria Ibarra Antofagasta Minerals Minería cobre resultado de empresas
<p>Minera del grupo Luksic baja 8% su producción en el primer trimestre pero compensa con gran reducción de costos</p>

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