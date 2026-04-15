Minera del grupo Luksic baja 8% su producción en el primer trimestre pero compensa con gran reducción de costos

Antofagasta Minerals extrajo 143.000 toneladas a marzo, en línea con el plan minero. Los costos bajaron 30% debido al aumento de precios de subproductos como oro y molibdeno.

El brazo extractivo del grupo Luksic, Antofagasta Minerals, informó hoy que produjo 143.000 toneladas de cobre fino, un 8% menos que en el primer trimestre del 2025, cuando la compañía reportó 154.000 toneladas.

La reducción se explica, añadió la firma, a menores las tasas de procesamiento debido a actividades de mantención y en las leyes de cobre, lo que estaba considerado en el plan de producción de la compañía para este año 2026.

"A medida que avanza el año esperamos que la producción de cobre aumente trimestre a trimestre, respaldada por mayores tasas de procesamiento de mineral y la mejora de las leyes en Los Pelambres, en línea con el plan minero", señaló Iván Arriagada, presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals.

La baja extracción se verá compensada por una sustancial caída en los costos, todo gracias a una mayor producción de oro (8,4%) y de molibdeno (3,2%), que junto con mejores precios de estos subproductos, llevó a que el costo neto de caja del grupo disminuyera en un 30% comparado con el mismo periodo del año anterior, llegando a US$ 1,08 la libra.

“Durante el primer trimestre logramos un sólido rendimiento en costos mientras realizábamos actividades de mantenimiento en varias de nuestras instalaciones productivas”, destacó Iván Arriagada. Agregó que estos resultados “demuestran la solidez de nuestras operaciones, incluyendo nuestra importante capacidad de producir oro y molibdeno como subproductos”.

“En un contexto de precios energéticos más elevados, seguimos enfocados en la seguridad, la excelencia operativa, el control de los costos y la ejecución oportuna de nuestros proyectos de crecimiento y desarrollo, además de preocuparnos de mantener cadenas de suministro resilientes. Hasta la fecha, no hemos experimentado interrupciones en el suministro de insumos estratégicos”, aseguró el CEO del grupo respecto al impacto de la guerra en Medio Oriente en sus operaciones.

Aumentar en 30% la producción

Con respecto a los proyectos de crecimiento, con los que brazo minero de los Luksic busca aumentar en 30% su producción hacia fines de esta década, el máximo ejecutivo comentó que continúan avanzando de acuerdo con sus cronogramas y presupuestos.

“Nuestros proyectos clave avanzan según lo previsto, lo que nos permite seguir preparándonos para aumentar en 30% nuestra producción de cobre en los próximos años. Ya iniciamos algunas actividades preliminares de pre comisionamiento en áreas específicas junto a seguir avanzando en las actividades de construcción para la futura puesta en marcha de la segunda concentradora de Centinela y, al mismo tiempo, seguimos avanzando en la construcción de los proyectos de crecimiento en Los Pelambres”, detalló Arriagada.

Asimismo, en Minera Zaldívar continúa la evaluación financiera y técnica de las opciones para el sistema de abastecimiento de agua a largo plazo más allá de 2028. Se espera que el directorio tome una decisión durante el año 2026, agregó el CEO de Antofagasta.





