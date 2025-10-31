Canadá presentará una serie de acuerdos mineros en la cumbre energética del G-7

El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo que su gobierno anunciará próximamente más de 20 inversiones en proyectos de minerales críticos, con un valor total que supera los 1.000 millones de dólares canadienses (US$ 714 millones).

Los anuncios se realizarán el viernes en la reunión de ministros de energía del Grupo de los Siete en Toronto, dijo Carney durante un discurso en la Cumbre de Directores Ejecutivos de la Cooperación Económica Asia-Pacífico en Corea del Sur el viernes.

El ministro de Energía canadiense, Tim Hodgson, dará a conocer “más de 20 nuevas inversiones y acuerdos en minerales críticos”, dijo Carney. “Y eso es solo el comienzo”.

Los acuerdos tendrán un valor de 1.400 millones de dólares canadienses, según informó un alto funcionario del Gobierno. Carney había propuesto un valor total cercano a los 2.000 millones de dólares canadienses.

El primer ministro no ofreció más detalles sobre los acuerdos y bromeó diciendo que, debido a la diferencia horaria, se estaba adelantando a la noticia prevista por Hodgson.

Según ha informado Bloomberg, durante la reunión de Toronto, los países del G-7 también anunciarán una alianza para la producción de minerales críticos que incluiría acuerdos de suministro en un intento por contrarrestar el dominio de China en el sector.