Canadiense Capstone Copper aumenta la producción 43% a septiembre y reafirma apuesta por Chile

El crecimiento fue impulsado por el destacado rendimiento de Mantoverde y Mantos Blancos, operaciones que en conjunto lograron producir 39.186 toneladas de cobre en el periodo.

La minera de capitales canadienses Capstone Copper reportó sus resultados al 30 de septiembre de 2025, y destacó que la producción de sus operaciones chilenas, Mantoverde y Mantos Blancos, alcanzó 39.186 toneladas, lo que representa un aumento del 43% en comparación con el mismo período del año anterior.

La operación Mantoverde registró un incremento de 36% en su producción, alcanzando 23.769 toneladas con un costo US$ 2,25 por libra frente a las 17.481 obtenidas en el tercer trimestre de 2024. El aumento responde principalmente a la exitosa entrada en operación de la planta concentradora de sulfuros del Proyecto de Desarrollo Mantoverde a fines de 2024, explicó la compañía.

Mantos Blancos, en tanto, produjo 15.417 toneladas de cobre en el tercer trimestre del año, un 55% más que en el mismo periodo del año anterior. Este avance refleja la combinación de mejores leyes y la plena operación de la planta concentradora de sulfuros, que alcanzó su capacidad de diseño en noviembre de 2024, detalló Capstone.

“Nuestro equipo logró varios hitos clave que demuestran la ejecución de nuestra estrategia de crecimiento, incluyendo la aprobación de nuestro proyecto Mantoverde Optimizado, muy eficiente en términos de intensidad de capital. A comienzos de este mes, anunciamos la entrada de un nuevo socio estratégico para Santo Domingo, lo cual respalda la capacidad de ejecución de proyectos de Capstone. Nuestro enfoque continuo en la excelencia operativa y en un sólido balance nos asegurará estar en excelente posición para ejecutar nuestras oportunidades de crecimiento orgánico y continuar generando valor a largo plazo", señaló el gerente de finanzas corporativo de Capstone Copper Chile, Fernando García Lázaro.

Entre los hitos destacados por el ejecutivo se encuentra el ingreso de Orion a la propiedad de Santo Domingo y Sierra Norte con un 25% de participación por US$ 360 millones. Esta operación, dijo, fortalece el proyecto, reduce riesgos de financiamiento, mejora los retornos esperados y permite avanzar hacia la decisión final de inversión en la segunda mitad de 2026, con opción futura de recomprar la participación de Orion.

También resaltó la aprobación del proyecto Mantoverde Optimizado, una expansión de la planta de sulfuros que aumentará el procesamiento de 32 mil a 45 mil toneladas por día, agregando unas 20 mil toneladas de cobre y 6 mil onzas de oro al año, y extendiendo la vida útil de la mina de 19 a 25 años, indicó la empresa en un comunicado.

Otro hito relevante fue el acuerdo alcanzado entre Capstone Copper y la Enami para la exploración de más de 18 mil hectáreas de concesiones mineras y de exploración de minerales alrededor de su propiedad Sierra Norte, lo que consolida su liderazgo en la región de Atacama, Chile.

Por otra parte, se lograron resultados positivos de exploración del programa de perforación Fase 1 en Mantoverde. Los resultados iniciales mostraron la extensión de la mineralización hacia el norte del rajo actual de Mantoverde, el potencial de crecimiento de recursos y conversión a reservas, así como una mayor confianza en los posibles planes de expansión futura.