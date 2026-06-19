CMP del Grupo CAP ficha a gerente general de Los Bronces para liderar la minera desde agosto

La salida de Carlos Espinoza de Anglo American generó una serie de cambios ejecutivos en dicha compañía en Chile.

Cambios en el mundo ejecutivo minero. Compañía Minera del Pacífico (CMP), filial del Grupo CAP, anunció este viernes el nombramiento de Carlos Espinoza como su nuevo gerente general, cargo que asumirá a partir del próximo 1 de agosto, en un movimiento con el que la compañía busca "fortalecer su estrategia de crecimiento y desarrollo de hierro de alta pureza".

Espinoza llega a la minera tras desempeñarse como gerente general de Los Bronces, la principal operación de cobre de Anglo American en Chile. El ejecutivo acumula más de tres décadas de experiencia en la industria minera y una trayectoria marcada por roles de liderazgo en algunas de las mayores compañías del sector.

Ingeniero civil en Minas, cuenta además con un MBA con especialización en Industria Minera y un diplomado en Innovación Tecnológica para la Industria Minera, con mención en Geomecánica y Geotecnia. Antes de asumir la conducción de Los Bronces, estuvo 14 años en Antofagasta Minerals, donde ocupó distintos cargos ejecutivos hasta convertirse en gerente general de Minera Centinela. También trabajó en BHP y Codelco.

El presidente del directorio de CMP, André Sougarret, destacó que la llegada de Espinoza se produce en una etapa clave para la compañía, marcada por iniciativas de optimización operacional y proyectos orientados a impulsar su crecimiento futuro.

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Cambios en Anglo American

La salida de Espinoza de Anglo American gatilló una serie de cambios al interior de la compañía. Así, la firma informó que Felipe Rau asumirá la gerencia general de Los Bronces a contar del 15 de julio. El ejecutivo se desempeña actualmente en funciones corporativas del grupo en Londres y anteriormente ejerció como gerente de mina y gerente general interino de la misma faena.

Rau es ingeniero civil industrial mención minería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuenta con un MBA de la Universidad de Chile y recientemente completó el Accelerated Development Programme del London Business School.

En paralelo, Anglo informó otros ajustes en su estructura ejecutiva en Chile. Leopoldo Garrido asumirá como gerente general de El Soldado a contar del 1 de septiembre en reemplazo de Paulina Jaramillo, quien fue designada como vicepresidenta de Seguridad, Salud ocupacional y Medio Ambiente de Anglo American en Chile. Benjamín Martinich, actual vicepresidente de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, asumirá nuevas responsabilidades dentro del Comité Ejecutivo de Anglo American en Chile.

“Estos cambios reflejan la fortaleza de nuestro equipo y el talento que hemos desarrollado al interior de Anglo American”, señaló el presidente ejecutivo de Anglo American en Chile, Patricio Hidalgo, quien agradeció el aporte de Espinoza durante su paso por la compañía.