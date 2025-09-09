Codelco celebra anuncio de fusión de Anglo y Teck: es socia de ambas compañías y fortalece posición de Chile como líder mundial en cobre

La estatal tiene el 10% de Quebrada Blanca, la joya de la corona de Teck, y posee cerca del 20% de Anglo American Sur, que incluye el mayor yacimiento de cobre de esta compañía, Los Bronces,

La mayor productora de cobre, Codelco, celebró el acuerdo de fusión entre Anglo American y Teck Resources, que generará una compañía valorada en más de US$ 50.000 millones.

El presidente del directorio de la firma estatal chilena, Máximo Pacheco, dijo: “Felicitamos el anuncio realizado hoy por Teck y Anglo American, que representa una operación de gran relevancia para la minería mundial. Esta integración une activos de extraordinario valor, como Quebrada Blanca y Los Bronces, y fortalece la posición de Chile como líder indiscutido en la producción de cobre. Para Codelco, es motivo de satisfacción ver cómo nuestro país consolida su liderazgo global en este mineral estratégico, y cómo seguimos avanzando como empresa en alianzas que potencian el desarrollo de una minería responsable, competitiva y de futuro”.

La cuprera estatal es socia de ambas compañías y por lo tanto tendrá participación en la empresa resultante, Anglo Teck.

Codelco tiene el 10% de Quebrada Blanca, la joya de la corona de Teck, y posee cerca del 20% de Anglo American Sur, que incluye el mayor yacimiento de cobre de esta compañía, Los Bronces, que es vecino a Andina de la estatal.

Cabe señalar que Quebrada Blanca y Los Bronces representarán el 70% del negocio de cobre de la nueva compañía resultante tras la fusión.

Además, Anglo American Chile y Codelco suscribieron un acuerdo para operar en forma conjunta Los Bronces y Andina.

Otro aspecto que valoran en el mercado es que la operación aclara la propiedad de Anglo, que había sido objeto de varias compras hostiles, una de ellas de BHP, pero también de Glencore.