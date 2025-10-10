Codelco seguirá sintiendo el impacto del accidente en El Teniente hasta bien entrado 2026, aseguran fuentes a Bloomberg

Si bien su mina El Teniente en Chile ha reanudado sus operaciones después de un colapso el 31 de julio, la tasa de producción probablemente no superará mucho las tres cuartas partes de los niveles anteriores hasta bien avanzafo el próximo ejercicio, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas debido a que se trata de deliberaciones internas.

La principal mina de Codelco funcionará muy por debajo de su capacidad durante los próximos meses, lo que indica que el impacto de un mortal accidente se prolongará hasta bien entrado el próximo año, dijeron personas con conocimiento del asunto.

Si bien su mina El Teniente en Chile ha reanudado sus operaciones después de un colapso el 31 de julio, la tasa de producción probablemente no superará mucho las tres cuartas partes de los niveles anteriores hasta bien entrado 2026, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas debido a que se trata de deliberaciones internas.

La enorme explosión de roca que mató a seis personas ocurrió en un área de la extensa mina subterránea que recién había comenzado a producir y que estaba programada para representar una porción cada vez mayor de la producción en los próximos años.

Caída en la producción

El incidente pone en peligro los esfuerzos de Codelco por recuperarse de una prolongada caída de la producción y amenaza su posición como el mayor proveedor mundial. Los problemas de El Teniente se suman a una serie de interrupciones en las principales minas de cobre del mundo, a medida que la transición energética y la construcción de más centros de datos comienzan a impulsar la demanda del metal para cableado.

Codelco aún no ha solicitado permiso a los reguladores para reiniciar las actividades en las secciones de la mina que aún permanecen cerradas, según las fuentes. Esto no ocurrirá hasta que concluya una investigación en diciembre, indicaron.

Las pérdidas de producción a causa del accidente se estiman en 48 mil toneladas métricas para este año, frente a una previsión anterior de 33 mil toneladas, según declaró este viernes el presidente Máximo Pacheco, citado por Reuters. Aun así, espera que la empresa estatal en su conjunto registre una mayor producción anual. La producción anual de El Teniente el año pasado fue de 356 mil toneladas.

Si bien Codelco aún no ha ofrecido una guía de producción para 2026, el centro de investigación Cesco cree que el gigante estatal tendrá dificultades para volver a los niveles previos a la pandemia en el corto plazo.

"Lo más probable es que la cifra de este año sea cercana a la del año pasado, o quizás un poco menor”, ​​declaró Cristian Cifuentes, analista senior de Cesco, en una entrevista. “De cara a 2026, creo que la producción también será muy similar, bastante estable durante los próximos años”.

En El Teniente, la empresa está evaluando maneras de mitigar las pérdidas causadas por las áreas cerradas en otras secciones de la mina. Mucho depende del resultado de la investigación.

El impacto del accidente en la producción de El Teniente probablemente será similar el próximo año que este, según la consultora Plusmining.

“El problema es que la zona afectada contiene recursos de reemplazo, y parece que el impacto total no se sentirá hasta más adelante”, declaró Juan Carlos Guajardo, fundador de Plusmining. “La verdadera pregunta persiste en los próximos años”.

