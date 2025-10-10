Click acá para ir directamente al contenido
Codelco seguirá sintiendo el impacto del accidente en El Teniente hasta bien entrado 2026, aseguran fuentes a Bloomberg

Si bien su mina El Teniente en Chile ha reanudado sus operaciones después de un colapso el 31 de julio, la tasa de producción probablemente no superará mucho las tres cuartas partes de los niveles anteriores hasta bien avanzafo el próximo ejercicio, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas debido a que se trata de deliberaciones internas.

Por: Bloomberg

Publicado: Viernes 10 de octubre de 2025 a las 17:50 hrs.

