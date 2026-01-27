Corfo descarta "fracaso" por desistimiento de plantas de litio y apunta a responsabilidad de las empresas

"(BYD y Tsingshan) tenían un compromiso de sacar adelante un conjunto de inversiones en un plazo definido, cosa que no ocurrió a pesar de nosotros entregar un conjunto de facilidades", dijó el vicepresidente ejecutivo, José Miguel Benavente.

“Nosotros hicimos todo lo que está en los procedimientos, incluso hicimos esfuerzos adicionales; contestamos todas las cartas, más encima les advertimos de los plazos que se estaban acortando”, defendió el vicepresidente ejecutivo de la Corfo, José Miguel Benavente, respecto del desistimiento de la empresa china BYD para la construcción de su planta de litio en el norte del país.

no hubo una respuesta adecuada”. “Todas las respuestas eran muy lentas, entonces finalmente los proyectos quedaron ahí (...), nunca se ejecutaron”. Lo anterior, luego de que en entrevista con DF , la country manager de BYD, Tamara Berríos, sostuviera que en el proceso para avanzar como productor especializado de litio, la firma tenía una serie de aprensiones que le hicieron llegar al Gobierno, pero que “”.

Ante las declaraciones de la ejecutiva, Benavente comentó: “A nosotros nos sorprende un poco ese comentario, pero nosotros estamos tranquilos con que seguimos todo el procedimiento, no solamente dentro de la licitación, sino que también el que está dentro en las cláusulas de los contratos con la figura del productor especializado”.

Tanto BYD como la asiática Tsingshan desistieron de la materialización de las plantas de cátodos y baterías de litio que construirán en Chile , y que contemplaban una inversión total de US$ 523 millones entre las dos. Las dos compañías habían sido seleccionadas por la Corfo en 2023 como “productores especializados” en el marco de la Estrategia Nacional del Litio (ENL), con lo cual accederían a precios preferenciales y a un suministro asegurado del carbonato de litio producido por SQM hasta 2030.

Pese al revés, Benavente negó que la arista de los productores especializados fuera un fracaso y apuntó directamente a las empresas chinas. “No consideramos que es un fracaso. Eso está estipulado dentro de las cláusulas de los contratos actuales que teníamos en el momento en que hicimos la licitación con SQM, en la cual hubo una gran demanda de participación y finalmente seleccionamos dos empresas, las cuales tenían un compromiso de sacar adelante un conjunto de inversiones en un plazo definido, cosa que no ocurrió a pesar de nosotros entregar un conjunto de facilidades para que eso ocurriera”, dijo tras una cita en La Moneda por la presentación de la Estrategia Nacional de Minerales Críticos.

Finalmente no se concretaron", siguió y explicó que las condiciones zanjadas en el llamado del proceso zanjaba que si el 31 de diciembre del 2025 no estaban construidas las plantas, "las empresas dejaban de tener esa calidad (de productor especializado)". Tras la entrevista de DF a BYD, la Corfo informó ayer que dicha firma perdió dicha figura

De todas formas, Benavente subrayó que en los contratos nuevos que vendrán por la fusión entre Codelco y SQM, la figura de productor especializado también existirá. “Esperaría yo que la Administración siguiente pudiera hacer los llamados pertinentes, con la gran ventaja que ese contrato tiene una extensión más larga, hasta el año 2060, y quizás hubiese interés de empresa de participar”, declaró.

“El argumento que daban justamente las dos empresas que desistieron era que el plazo para ellos era muy corto y que el precio del litio había bajado. Pero hoy día el precio está subiendo y el plazo es más interesante y esperamos que haya interés”.