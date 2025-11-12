Fitch alerta que alto endeudamiento de Codelco pesa en un "débil" perfil crediticio: cuprera paga al año US$ 1.200 millones en intereses

La agencia ratificó las calificaciones nacionales de largo plazo en AA+(cl) y al mismo tiempo confirmó las evaluaciones internacionales de riesgo emisor en monedas extranjera y local en BBB+.

Por su liderazgo en el mercado internacional del cobre, su importancia estratégica para el Estado de Chile y su fuerte vínculo fuerte con el Gobierno, la agencia Fitch Ratings ratificó las calificaciones nacionales de largo plazo de Codelco en AA+(cl) y al mismo tiempo confirmó las calificaciones internacionales de riesgo emisor (IDR) en monedas extranjera y local en BBB+, la de sus notas sénior no garantizadas a largo plazo en BBB+, y el perfil crediticio individual (PCI) en ‘bb’. La perspectiva de las calificaciones es "estable".

La entidad explicó que la cuprera estatal "está calificada un escalón por debajo del soberano de Chile, que está en "A-" con perspectiva estable, lo que refleja una toma de decisiones y una supervisión "muy fuerte".

Además, la agencia dijo que el perfil crediticio individual de de ‘bb’ "refleja la posición de mercado sólida de la compañía, escala operativa amplia, reservas considerables y un perfil financiero débil". En este sentido, Fitch alertó que "la incapacidad de Codelco para mejorar el flujo de fondos libre o los indicadores de apalancamiento en los próximos trimestres podría conducir a una baja de su perfil crediticio".

Factores clave de la calificación

La clasificadora de riesgo advierte que el perfil crediticio de la compañía se "ha debilitado debido a una fuerte caída en la producción durante los últimos tres años", período en que ha bajado la extracción en 18%, lo que agrava por el reciente evento en la mina El Teniente el 31 de julio pasado.

"Para restablecer los niveles de producción, se estima que Codelco seguirá aumentando su deuda, con una flexibilidad limitada para gestionar el apalancamiento, dada la alta necesidad de efectivo por requerimientos de inversión (US$ 4.000 millones a US$ 5.000 millones por año) para recuperar los volúmenes históricos de producción y los compromisos financieros con el Estado de Chile", alerta la agencia.

A pesar de la recuperación gradual de la producción prevista desde 2026 en adelante y de los fundamentos sólidos del precio del cobre, "Fitch espera una razón de apalancamiento neto de 4,9x en 2025 y 2026, con un nivel máximo de 5,6x en 2027, según los supuestos de precios del cobre", detalla la entidad.

Un factor valorado por la agencia es el fuerte vínculo del gobierno y Codelco y la participación activa de la autoridad política en las directrices estratégicas, las inversiones y las emisiones de deuda.

"El factor precedentes de soporte se considera ‘Fuerte’, como resultado del acuerdo de la posibilidad de reinvertir 30% de las utilidades anuales para financiar su cartera de proyectos, el término de la Ley Reservada en 2032 y el acuerdo con Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) para negociar y obtener beneficios de las operaciones de litio en el salar de Atacama", acota.

Pero esta fortaleza es también su Talón de Aquiles. "Las implicancias financieras de un potencial incumplimiento de Codelco reflejan un riesgo de contagio alto, que afecta la capacidad del Gobierno u otras entidades relacionadas con el Gobierno para obtener financiamiento, a pesar de la ausencia de garantías estatales sobre la deuda de Codelco".

Fitch también pone la nota crítica sobre los flujos que dispondrá la minmera estatal, dado que se estima que serán negativos en el rango de los US$ 2.300 millones a US$ 2.700 millones entre 2025 y 2027, explicado por pagos de intereses en torno a US$ 1.200 millones, necesidades de capital de trabajo para el período 2025 a 2026, dividendos equivalentes a 70% de la utilidad neta y gastos de capital (capex; capital expenditure) de US$ 4.000 millones a US$ 5.000 millones por año.

Fitch no espera que Codelco aporte capital hacia el litio u otros proyectos especiales fuera del plan de inversiones actual.

Otro elemento clave es que la agencia proyecta que la firma generará un Ebitda de entre US$ 5.000 millones a US$ 5.500 millones anuales entre 2025 y 2027, impulsado por una recuperación moderada de la producción de cobre a medida que evolucionan los principales proyectos de inversión y por fundamentos favorables del mercado del cobre.