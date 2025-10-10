Interventora de Sierra Atacama acusa que minera no le entrega antecedentes

Luego que la administración de Sierra Atacama -liderada desde fines de 2024 por Minera Salar Blanco (MSB), sociedad ligada al empresario Martín Borda- se pusiera al día con sus acreedores como parte de su acuerdo de reorganización vigente, ahora, la interventora acusó a la firma de no entregar “una serie de antecedentes y documentos” solicitados.

“A la fecha, los antecedentes no han sido puestos a disposición de esta interventora”, dijo Daniela Camus en una presentación al juzgado civil de Antofagasta que lleva la causa.

La abogada de Sierra Atacama, Daniela Gómez, respondió a la justicia que la empresa ha entregado “toda la colaboración y disposición permanentemente” a la interventora y su equipo, proporcionando mensualmente la información solicitada, la que es analizada y luego comunicada en cada comité de acreedores, destacó.

Según explicó, la información requerida corresponde a una solicitud semestral, pese a que la interventora, insistió, cuenta en su poder con la información entregada mes a mes. “La empresa se encuentra preparando la información peticionada, a fin de ser esta remitida dentro de los próximos días”, dijo.

El pasado 8 de octubre, la justicia le dio a la minera un plazo de 10 días hábiles para que entregue la información requerida por la interventora.