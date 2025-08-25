Sernageomin eleva exigencias para el reinicio de las zonas afectadas por el derrumbe en la mina El Teniente de Codelco

El organismo solicitó un plan de seguimiento y control de la estabilidad y seguridad de las operaciones mineras de todos los yacimientos subterráneos de la división, además de reafirmar que necesitará otros tres informes que pidió inicialmente a la empresa.

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la autoridad del sector minero en Chile que supervisa a Codelco, elevó las exigencias para avalar un eventual reinicio de los sectores afectados por el fatal accidente en la mina El Teniente de la estatal, según un documento al que tuvo acceso Reuters este lunes.

En el oficio que autorizó la reanudación de las faenas en los sectores Andes Norte y Diamante de la ampliación de El Teniente no vinculados directamente al accidente, Sernageomin reafirmó que necesitará otros tres informes que pidió inicialmente a la empresa.

Ahora, el organismo solicitará adicionalmente un plan de seguimiento y control de la estabilidad y seguridad de las operaciones mineras de todas los yacimientos subterráneos de la división estrella de la mayor productora mundial de cobre.

"La empresa podrá solicitar su alzamiento, previo cumplimiento de los requisitos establecidos, y conforme a la revisión técnica del Servicio Nacional de Geología y Minería", especificó.

Sernageomin ya había exigido un informe de análisis de causas y medidas de control para evitar nuevos incidentes; el plan de recuperación y reparación de minas y el informe técnico que evalúe los sistemas de fortificación existentes y propuestas de mejora.

En el documento también establece que la empresa deberá otorgar al Servicio, "acceso en línea al sistema de control de monitoreo sísmico de la División".

Codelco recortó su rango meta de producción para este año debido al impacto del accidente, que dejó seis trabajadores fallecidos.

El derrumbe afectó principalmente al nuevo desarrollo Andesita, pero Andes Norte -que inició extracción- y Diamante también fueron detenidos como parte de las investigaciones de las causas.